زیرساخت های منطقه آزاد بانه ـ مریوان برای جهش سرمایه گذاری و تجارت خارجی فراهم شد

سرویس کردستان - مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان، با ارائه گزارشی از دوره مسئولیت خود، مهم ترین اقدامات انجام شده برای ایجاد ساختار اداری، تکمیل زیرساخت ها، توسعه خدمات، تسهیل فعالیت های تجاری و فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این منطقه را تشریح کرد.

به گزارش کرد پرس، سیدمعروف صمدی در گفت و گو با رسانه ها، با اشاره به شرایط خاص حاکم بر منطقه آزاد بانه ـ مریوان در ابتدای دوره مسئولیت خود اظهار کرد: فعالیت این سازمان در شرایطی آغاز شد که با محدودیت های مختلف درون سازمانی، مدیریتی و اجرایی مواجه بود و مسائلی همچون نبود ساختار و چارت سازمانی، کمبود نیروی انسانی، محدودیت های مدیریتی در سطح استان و فشارهای بیرونی، روند فعالیت ها را با چالش مواجه کرده بود.

وی افزود: با وجود این محدودیت ها و شرایط دشوار کشور، با حمایت مسئولان، همراهی مجموعه مدیریتی استان و همکاری همکاران و دستگاه های اجرایی، بخش قابل توجهی از زیرساخت های مورد نیاز سازمان در مدت زمانی کوتاه ایجاد و فعال شد.

تکمیل مراحل طرح جامع و ایجاد ساختار اداری

صمدی یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده را تکمیل مراحل اول و دوم طرح جامع منطقه آزاد بانه ـ مریوان عنوان کرد و گفت: این مراحل انجام شده و مقدمات لازم برای ادامه فرآیند و ارسال طرح به مراجع ذی صلاح فراهم شده است.

وی همچنین از جذب و تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز، راه اندازی و تجهیز دفاتر سازمان در بانه، مریوان و سنندج و فراهم کردن امکان ارائه مستقیم خدمات به فعالان اقتصادی و شهروندان در دو پهنه بانه و مریوان خبر داد.

به گفته وی، در حوزه فناوری اطلاعات نیز اتوماسیون اداری راه اندازی و سامانه های تخصصی در حوزه های اداری، مالی، سرمایه گذاری، گمرکی و انبارداری ایجاد و فعال شده است.

فعال شدن زیرساخت های خودرو و خدمات گمرکی

مدیرعامل سابق منطقه آزاد بانه ـ مریوان، امضای تفاهم نامه با پلیس راهور و اخذ پلاک اختصاصی منطقه آزاد را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: با رونمایی از پلاک منطقه آزاد و تجهیز مرکز شماره گذاری، یکی از زیرساخت های مهم برای ارائه خدمات مرتبط با خودروهای وارداتی فراهم شد.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه با اداره پست استان و اخذ کد پستی اختصاصی برای سازمان خبر داد.

از سوی دیگر، صدور و فعال شدن کد گمرکی منطقه آزاد بانه ـ مریوان در باشماق نیز از جمله اقدامات مهم دوره مدیریت صمدی عنوان شده است؛ اقدامی که به گفته وی، می تواند زمینه تسهیل فرآیندهای تجاری و توسعه مبادلات خارجی در این منطقه را فراهم کند. این موضوع پیش تر نیز در گزارش های رسانه ای مورد اشاره قرار گرفته است.

رشد ثبت شرکت ها و توسعه فعالیت های اقتصادی

صمدی با اشاره به برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی اظهار کرد: تلاش شد ظرفیت ها و فرصت های منطقه آزاد بانه ـ مریوان از طریق نشست های تخصصی و رسانه ای به فعالان اقتصادی معرفی شود.

وی همچنین از رشد قابل توجه تعداد شرکت های ثبت شده و شرکت های در شرف تأسیس در منطقه خبر داد و گفت: تعداد شرکت های ثبت شده قطعی از ۲۵ شرکت به حدود ۲۰۰ شرکت و تعداد شرکت های در شرف تأسیس نیز از ۴۰ شرکت به حدود ۹۵۰ شرکت افزایش یافته است.

تعیین تکلیف بخشی از اراضی منطقه

مدیرعامل سابق منطقه آزاد بانه ـ مریوان، پیگیری وضعیت حقوقی اراضی را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: در مجموع، فرآیند انتقال اسناد اراضی ملی به مساحت ۹۷۰ هکتار به نام منطقه آزاد بانه ـ مریوان در دو محدوده با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان پیگیری و انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر تصویر ۱۱۶ فقره سند اراضی ملی در پهنه مریوان، به مساحت ۴۲۰ هکتار، به صورت فیزیکی در اختیار سازمان قرار گرفته است.

حرکت از تقابل به تعامل

صمدی یکی از مهم ترین دستاوردهای دوره مسئولیت خود را تغییر نگاه و ایجاد تعامل میان سازمان منطقه آزاد، مردم، مسئولان و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: تلاش شد ذهنیت مثبتی نسبت به سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان شکل گیرد و رویکردها از تقابل به سمت تعامل، همکاری و مشارکت در مسیر توسعه منطقه حرکت کند.

تهیه و تدوین دفترچه عوارض، تشکیل کمیته ها و کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون خودرو و معاملات، تدوین سند راهبردی سازمان و تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز نیز از دیگر اقدامات مورد اشاره وی بود.

برنامه های پیش رو برای توسعه منطقه آزاد

صمدی همچنین از مجموعه ای از برنامه های پیش رو برای توسعه منطقه آزاد بانه ـ مریوان خبر داد که از جمله آنها می توان به برگزاری آزمون استخدامی، پیگیری تصویب نهایی طرح جامع، صدور مجوز فعالیت های اقتصادی، انتخاب مشاور مادر و مشاور طرح تفصیلی، صدور مجوز واردات کالا و خودرو، محصورسازی دو پهنه بانه و مریوان و برگزاری مناقصه برای اجرای پروژه های پیشران اشاره کرد.

به گفته وی، ساماندهی و هوشمندسازی تردد با نصب کیت های ورودی و خروجی، تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات و یکپارچه سازی سامانه ها و طراحی و اجرای سردرب ها و المان های هویتی در ورودی های دو پهنه نیز در برنامه قرار داشته است.

تمرکز بر سرمایه گذاری و صادرات

صمدی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ساماندهی سرمایه های سرگردان محلی را از اولویت های مهم منطقه آزاد دانست و گفت: هدف اصلی باید هدایت سرمایه ها به سمت تولید، ایجاد ارزش افزوده، تکمیل زنجیره تأمین و افزایش سهم صادرات باشد.

وی افزود: در این مسیر، ظرفیت بازارهای کشورهای همجوار به ویژه اقلیم کردستان عراق، عراق، ترکیه و سوریه مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است زمینه حضور سرمایه گذاران در حوزه تولید محصولات صادرات محور فراهم شود.

رایزنی با طرف های خارجی

مدیرعامل سابق منطقه آزاد بانه ـ مریوان همچنین از برگزاری نشست هایی با فعالان و مسئولان اقتصادی روسیه خبر داد و گفت: در این نشست ها موضوعاتی همچون ایجاد خطوط تولید خودرو و باتری خودروهای برقی، همکاری های مالی، توسعه انرژی های پاک، تسهیل تجارت و ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین از پیگیری همکاری های اقتصادی با برخی مجموعه های داخلی و خارجی و مذاکره برای قراردادهای تجاری خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای توسعه تجارت خارجی تأکید کرد.

توسعه گردشگری و تجارت مرزی

دعوت از سرمایه گذاران برای فعال سازی ظرفیت های گردشگری و اقتصادی مرز بانه ـ مریوان، دعوت از رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی اقلیم کردستان و برنامه ریزی برای تنظیم تفاهم نامه های اقتصادی از دیگر اقداماتی بود که صمدی به آنها اشاره کرد.

وی همچنین از فراخوان تکمیل پرونده شرکت های متقاضی واردات خودرو و بررسی اسناد و مدارک آنها برای ارزیابی صلاحیت خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای فراهم کردن زمینه واردات خودرو نیز در دستور کار قرار گرفته بود.

پایان دوره مدیریت صمدی

این گزارش در حالی منتشر می شود که در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، کامران رحیمی، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان، با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. بر اساس گزارش منتشرشده، این حکم برای مدت چهار ماه صادر شده است.

سید معروف صمدی در گزارش خود، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در دوره مسئولیت، بر ضرورت تداوم فرآیندهای ایجادشده و استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد بانه ـ مریوان برای جذب سرمایه گذاری، توسعه تولید صادرات محور، رونق تجارت خارجی، تقویت زیرساخت های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه تأکید کرده است.