مسیر اسلامآبادغرب _ سومار به کریدور دوم تجاری _ زیارتی کرمانشاه تبدیل میشود
به گزارش کردپرس؛ مهندس طهماسب نجفی در حاشیه بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه چهاربانده کردن محور سرمست ـ قلاجه که با حضور بخشدار گواور انجام شد؛ عنوان کرد: سومار یکی از مهمترین و پررونق.ترین مرزهای غرب کشور است و سالیانه حجم زیادی از کالا از طریق این مرز به بخش عربی عراق صادر میشود.
وی افزود: با تلاشهای شبانهروزی و گسترده ای که صورت گرفت زیرساختهای لازم برای تردد زوار حسینی از این مرز فراهم شد و سومار به صورت رسمی در لیست مرزهای اربعبنی کشور قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار عنوان کرد: با توجه اهمیت سومار طرح تکمیل بزرگراه اسلامآبادغرب _ گیلانغرب _ سومار به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفت و این طرح با جدیت دنبال می شود.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی احداث چهاربانده کردن محور سرمست - قلاجه در محدوده شهرستان گیلانغرب در هفته دولت با حضور دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه و دکتر حسینی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
مهندس نجفی بیان کرد: این طرح با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان و به طول ۲۸.۲ کیلومتر اجرا می شود. فاز اول طرح در دو جبهه شامل ۳.۸ کیلومتر از قلاجه به سمت سرمست و ۶ کیلومتر در مسیر اسلامآبادغرب به سرمست در حال انجام است.
وی عنوان کرد: امروز از روند اجرایی این پروژه به صورت میدانی بازدید به عمل آمد و مشکلات و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت افزایش ماشینآلات و فعال کردن جبهه های مختلف کاری تأکید شد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مسیر بزرگراهی اسلامآبادغرب _ گیلانغرب _ سومار در کنار بزرگراه کربلا به دومین کریدور دوم تجاری _ زیارتی استان تبدیل میشود و در صورت تکمیل نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.
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