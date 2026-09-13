کردپرس
تعطیلی و ضبط تجهیزات یک موسسه زیبایی در کرمانشاه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۰:۵۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تعطیلی و ضبط تجهیزات یک موسسه زیبایی در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از رسیدگی به تخلف یک موسسه زیبایی پزشکی در کرمانشاه خبرداد.

به گزارش کردپرس؛ علیرضا لطفی گفت: بر اساس گزارشات مردمی و بررسی بازرسان حوزه نظارت بر درمان علوم پزشکی، از موسسه زیبایی و لیزر پرونده‌ای در شعبه پنجم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی کرمانشاه تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مستندات پرونده، اتهام های انتسابی ایجاد موسسه غیرمجاز و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت را محرز دانست و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد ریال و تعطیلی موسسه و ضبط تجهیزات به نفع دولت محکوم کرد.

لطفی گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، نظارت موسسه های زیبایی تشدید و با کسانی که سلامت جامعه را به خطر می اندازند برخورد قاطع و قانونی می شود.


شهروندان در صورت مشاهده تخلف مراکز زیبایی و ترمیمی با مراجعه حضوری به تعزیرات حکومتی یا در سامانه www.tazirat135.ir گزارش خود را ثبت کنند.

 

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