خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۰:۵۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تعطیلی و ضبط تجهیزات یک موسسه زیبایی در کرمانشاه
سرویس کرمانشاه _ مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از رسیدگی به تخلف یک موسسه زیبایی پزشکی در کرمانشاه خبرداد.
به گزارش کردپرس؛ علیرضا لطفی گفت: بر اساس گزارشات مردمی و بررسی بازرسان حوزه نظارت بر درمان علوم پزشکی، از موسسه زیبایی و لیزر پروندهای در شعبه پنجم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی کرمانشاه تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مستندات پرونده، اتهام های انتسابی ایجاد موسسه غیرمجاز و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت را محرز دانست و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد ریال و تعطیلی موسسه و ضبط تجهیزات به نفع دولت محکوم کرد.
لطفی گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، نظارت موسسه های زیبایی تشدید و با کسانی که سلامت جامعه را به خطر می اندازند برخورد قاطع و قانونی می شود.
شهروندان در صورت مشاهده تخلف مراکز زیبایی و ترمیمی با مراجعه حضوری به تعزیرات حکومتی یا در سامانه www.tazirat135.ir گزارش خود را ثبت کنند.
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