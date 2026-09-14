سرویس سوریه - وزیر آموزش دولت موقت سوریه اعلام کرد که روند پیوستن ۴۳ هزار معلم مناطق تحت مدیریت خودگردان به وزارت آموزش این دولت به پایان رسیده و برای دانش‌آموزانی که بر اساس برنامه آموزشی مدیریت خودگردان تحصیل کرده‌اند، یک دوره گذار دوساله در نظر گرفته شده است.

به گزارش کردپرس، «محمد ترکو» وزیر آموزش دولت موقت سوریه، در نشست امروز پارلمان این کشور از آخرین آمار و اطلاعات درباره روند آموزشی و وضعیت معلمان و مدارس سوریه خبر داد و اعلام کرد که ۴۳ هزار معلم مناطق تحت مدیریت خودگردان به وزارت آموزش پیوسته‌اند.

ترکو درباره وضعیت دانش‌آموزانی که بر اساس برنامه‌های آموزشی مدیریت خودگردان تحصیل کرده‌اند، گفت برای این دانش‌آموزان یک دوره گذار دو ساله تعیین شده است. بر این اساس، دانش‌آموزانی که پیش‌تر بر اساس برنامه آموزشی مدیریت خودگردان تحصیل کرده‌اند، در پایان سال جاری و همچنین سال آینده می‌توانند در آزمون‌های رسمی پایه نهم و دیپلم دبیرستان بر اساس همان برنامه شرکت کنند.

وزیر آموزش سوریه با اشاره به اینکه پیش از این چهار نظام آموزشی متفاوت در این کشور وجود داشت، اعلام کرد که در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ برای نخستین بار یک نظام آموزشی یکپارچه در سراسر سوریه اجرا خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

بازگشت بیش از ۱۴ هزار معلم به کار

ترکو درباره وضعیت نیروی انسانی وزارت آموزش سوریه اعلام کرد که شمار کارکنان این وزارتخانه از ۳۳۹ هزار نفر فراتر رفته است.

وی همچنین از بازگشت بیش از ۱۴ هزار معلمی که پیش‌تر از کار برکنار شده بودند به مشاغل خود خبر داد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزیر آموزش سوریه، ۴۰ درصد از معلمان این کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند و ۶۰ درصد دیگر مدارک مؤسسات آموزش عالی و دیپلم دبیرستان دارند.

۱۵ درصد مدارس سوریه از چرخه فعالیت خارج شده‌اند

بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده از سوی وزیر آموزش سوریه، در سراسر این کشور ۱۸ هزار و ۳۱۲ ساختمان آموزشی وجود دارد که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۵۶۸ مدرسه در حال ارائه خدمات آموزشی هستند.

همچنین حدود ۱۵ درصد مدارس، معادل دو هزار و ۷۴۴ مدرسه، به دلیل جنگ و ویرانی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

شمار مدارس خصوصی سوریه نیز یک هزار و ۲۵۳ مدرسه اعلام شده است.

وزارت آموزش سوریه همچنین برای سال تحصیلی جدید ۴۱ میلیون جلد کتاب درسی چاپ کرده است.