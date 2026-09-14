سرویس کرمانشاه - جانشين فرمانده انتظامي استان از دستگيري سارق حرفه اي سيم و کابل برق و اعتراف به ارتکاب 57 فقره سرقت خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ سردار "فرزاد اکبري" گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت سيم برق در سطح شهرستان کرمانشاه، رسيدگي موضوع در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتي موفق به شناسايي سارقي حرفه اي شده و در عملياتي ضربتي متهم دستگيري شد.

سردار اکبري خاطرنشان کرد: متهم دستگير شده در بازجويي ها به ارتکاب 57 فقره سرقت سيم و کابل برق در شهر کرمانشاه و روستاهاي اطراف اعتراف کرد.

جانشين فرمانده انتظامي استان کرمانشاه همچنين از تشکيل پرونده اي در اين راستا و معرفي سارق دستگير شده به مراجع قضائي جهت سير مراحل قانوني خبر داد.

وي در پايان با اشاره به کاهش 50 درصدي سرقت ها در استان طي 3 سال اخير و افزايش کشفيات و دستگيري ها، برخورد با افراد سارق را از برنامه هاي اولويت دار پليس کرمانشاه عنوان کرد.