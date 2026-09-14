خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۶:۵۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دستگاه امنیتی اقلیم کردستان از حمله موشکی به چند منطقه خبر داد
دستگاه امنیتی اقلیم کردستان از حمله پنج موشک به چند منطقه در استان سلیمانیه در بامداد دوشنبه 2026/9/14 خبر داد و اعلام کرد این حملات تلفات جانی نداشته است.
به گزارش کردپرس، دستگاه امنیتی اقلیم کردستان اعلام کرد ساعت ۳:۱۰ بامداد روز دوشنبه، پنج موشک به چند منطقه در اقلیم کردستان شلیک شده است.
بر اساس این بیانیه، سه موشک به منطقه زرگویزلە اصابت کرده و یک موشک نیز در نزدیکی روستای گورگهچیا در تابعیت ناحیه سیروان فرود آمده است.
همچنین یک موشک دیگر در میان روستاهای داری زاین و میراسی خواروو در منطقه قرهداغ سقوط کرده است.
دستگاه امنیتی اقلیم کردستان اعلام کرد این حملات هیچ تلفات جانی به دنبال نداشته است و از شهروندان خواست پس از حملات به محلهای مورد هدف نزدیک نشوند و برای حفظ جان خود، به قطعات و بقایای موشکها و پهپادها دست نزنند.
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