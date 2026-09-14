کشف ۶۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و دستگیری پنج نفر در مریوان

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی مریوان از کشف ۶ هزار و ۴۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق و دستگیری پنج نفر در اجرای طرح های مقابله با قاچاق سوخت در محورهای منتهی به مرز باشماق خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در گفت و گو با رسانه ها، اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و شناسایی خودروهای حامل فرآورده های نفتی قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان های انتظامی با هماهنگی مقام قضایی، طرح های مقابله با قاچاق سوخت را در محورهای منتهی به مرز باشماق اجرا کردند.

وی افزود: ماموران با پایش شبانه روزی محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی منتهی به مرز باشماق، موفق به کشف ۶ هزار و ۴۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی مریوان ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، پنج نفر نیز در ارتباط با قاچاق سوخت دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

نادری با بیان اینکه قاچاق سوخت موجب تضییع حقوق عمومی و وارد شدن خسارت به منابع ملی می شود، گفت: مقابله با شبکه های سازمان یافته قاچاق سوخت و جلوگیری از خروج غیرقانونی فرآورده های نفتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تاکید کرد: پلیس با رصد و پایش محورهای مواصلاتی، با فعالیت های مرتبط با قاچاق سوخت برخورد قانونی خواهد کرد.