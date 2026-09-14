مرکز کنترل خشم در «سراب» قروه راه اندازی می شود

به گزارش کرد پرس، سال هاست منطقه تفریحی و گردشگری سراب قروه تبدیل به محل آسیب شده به طوری که هر چند وقت یکبار خبر از خودکشی و یا قتل و دیگری در این منطقه منتشر می شد.

با هر اتفاقی که در این پارک تفریحی رخ میداد مردم نگرانی خود را ابراز و خواستار مدیریت اصولی این تفرجگاه بودند. گرچه متولیان امر مدام وعده برای ساماندهی این مجموعه تفریحی داده اند اما نه تنها اقدامی نداشته بلکه آن را بیشتر از قبل رها کرده اند.

در این میان اما اورژانس اجتماعی قروه در اقدامی مناسب دست به کار شده و به دنبال راه اندازی مرکز کنترل خشم در سراب است. مرکزی که می تواند در ایجاد امنیت در این تفرجگاه نقش بسیار داشته و اثربخش باشد.

مسئول اورژانس اجتماعی قروه در همین زمینه هدف از راه انداری چنین مرکزی را تقویت سلامت روان عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست. «این مرکز با هدف کنترل رفتارهای پرخطر، کاهش نزاع های اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی مددکاری و روان شناسی در محیطی خارج از فضای اداری و درست در خود مجموعه تفریحی سراب راه اندازی خواهد شد».

«مجید زارعی» راه اندازی این مرکز را در راستای فراهم کردن فضایی برای گفت و گو، آموزش مهارت های کنترل خشم و ارائه خدمات تخصصی مشاوره به شهروندان در محیطی دانست که مردم اوقات فراغت خود را در آن سپری می کنند.

او به همکاری نهادهای مرتبط در راه اندازی این مرکز اشاره کرد. «بناست این مرکز به صورت ثابت در سراب باشد و برای آن باید روانشناس جهت مشاوره حضور داشته باشد و اتاقی که در آن یک کیسه بوکس و یک صندلی خالی قرار دارد هم ایجاد خواهد شد تا بدین شیوه مراجعان بتوانند از خدمات لازم روانشناسی با خالی کردن خشم خود بهره مناسب را ببرند».

زارعی همچنین بر حضور دائمی نیروی انتظامی و نگهبان و نیروهای شهرداری با دایر کردن غریق نجات در سراب تأکید کرد و از همکاری دادستانی شهرستان جهت راه اندازی مرکز کنترل خشم گفت.

او به تأثیر این مرکز در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره داشت و خواستار همکاری همه جانبه نهادهای فرهنگی و آموزشی و درمانی برای پیشبرد در کار شد.