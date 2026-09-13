کردستان بیش از ۹۰ غار شناسایی شده دارد

سرویس کردستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان با اشاره به شناسایی بیش از ۹۰ غار در استان گفت: با توجه به ظرفیت های زمین شناختی کردستان، ضروری است رویکرد غارشناسی از «کشف صرف» به سمت مطالعات علمی و تخصصی تغییر کند تا ارزش های زیستی و اکولوژیک این زیست بوم های حساس شناسایی و برای حفاظت از آنها برنامه ریزی شود.

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی به مناسبت ۲۲ شهریور، روز غار پاک، در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های طبیعی کردستان در حوزه غارشناسی، اظهار کرد: قرار گرفتن استان در نوار زاگرس و برخورداری از شرایط توپوگرافی و زمین شناختی ویژه، زمینه مناسبی برای شکل گیری غارهای متعدد فراهم کرده است و تاکنون بیش از ۹۰ غار در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.

وی افزود: این تعداد، تمام ظرفیت غارهای کردستان را نشان نمی دهد و با توجه به ساختارهای زمین شناسی منطقه، احتمال وجود غارهای ناشناخته و شناسایی نشده بسیار بیشتر از آمار موجود است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان با تأکید بر ضرورت علمی تر شدن فرآیند غارشناسی در استان، گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت های انجام شده در این حوزه تاکنون با رویکرد ورزشی و غارنوردی انجام شده است، در حالی که برای شناخت دقیق این زیست بوم ها باید متخصصان علوم پایه از جمله زمین شناسان و زیست شناسان نیز در فرآیند شناسایی و مطالعه غارها حضور داشته باشند.

زندی ادامه داد: نبود مطالعات تخصصی موجب شده اطلاعات ما درباره گونه های جانوری و گیاهی، ساختارهای زیستی و ارزش های اکولوژیک بسیاری از غارهای استان کافی نباشد؛ بنابراین یکی از اولویت های اداره کل حفاظت محیط زیست، انجام مطالعات تخصصی و تعیین وضعیت و رده بندی حفاظتی غارهای شاخص است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از غارهای استان، بیان کرد: ثبت غار «کونه شم شم» به عنوان اثر طبیعی ملی در سال ۱۳۹۸، تهیه اطلس غارهای استان و انعقاد دو قرارداد پژوهشی برای مطالعه فون و فلور غارهای شاخص، از جمله اقداماتی است که در راستای شناخت و حفاظت از این میراث طبیعی انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین از اجرای برنامه های پاکسازی غارها خبر داد و گفت: همزمان با روز غار پاک، برنامه های پاکسازی و ساماندهی غارهای شاخص استان با هدف کاهش آلودگی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از این زیست بوم ها دنبال می شود.

وی با بیان اینکه غارها از حساس ترین زیست بوم های طبیعی هستند، افزود: بسیاری از فرآیندهای شکل گیری غارها طی میلیون ها سال اتفاق افتاده و تخریب یا آلودگی برخی از بخش های آنها ممکن است در مدت کوتاهی رخ دهد، اما بازگشت شرایط طبیعی آنها در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست.

زندی تأکید کرد: غارها تنها فضاهای زیرزمینی و جاذبه های گردشگری نیستند، بلکه بخشی از شناسنامه طبیعی استان محسوب می شوند و می توانند اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ زمین شناختی، تنوع زیستی و شرایط زیست محیطی منطقه در اختیار پژوهشگران قرار دهند.

وی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تلاش می کند با تشکیل کارگروه های تخصصی، استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی و پیگیری دستورالعمل های قانونی، زمینه حفاظت اصولی از غارهای استان را فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: هدف این است که در کنار معرفی ظرفیت های غارشناسی استان، از هرگونه فعالیتی که به تخریب این اکوسیستم های آسیب پذیر منجر شود جلوگیری شود تا این میراث طبیعی برای نسل های آینده حفظ شود.