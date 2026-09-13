مشارکت خیرین در احداث و تجهیز ۸۵ پروژه سلامت کردستان

سرویس کردستان - مدیرعامل مجمع خیرین دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: خیرین سلامت تاکنون در احداث، تجهیز و تأمین ۸۵ پروژه و تأسیسات مهم حوزه سلامت استان مشارکت کرده اند.

به گزارش کرد پرس، مهدی علی مسیمر در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: توسعه زیرساخت های درمانی و بهداشتی از مهم ترین اولویت های مجمع خیرین است و مرکز ناباروری، بخش پیوند مغز استخوان، بخش های درمان سرطان، زایمان، دیالیز، تأمین آمبولانس و تجهیزات تخصصی پزشکی از جمله طرح های مورد حمایت خیرین بوده است.

وی اظهار کرد: خیرین در حوزه بهداشت نیز در تأمین و توسعه پایگاه های سلامت، خانه های بهداشت و مراکز جامع سلامت مشارکت داشته اند.

مدیرعامل مجمع خیرین دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر تداوم نیازهای حوزه سلامت استان، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین می تواند نقش مهمی در توسعه بخش های تخصصی و فوق تخصصی و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت داشته باشد.

مسیمر همچنین توسعه زیرساخت های آموزشی و تأمین محل اسکان دانشجویان را از دیگر نیازهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد و ادامه داد: تقویت این زیرساخت ها می تواند زمینه جذب دانشجویان از سایر مناطق کشور و کشورهای همجوار را فراهم کند.