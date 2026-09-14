جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه امسال ملی برگزار می شود

سرویس کردستان - دبیر چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه گفت: این جشنواره پس از سه دوره برگزاری به صورت منطقه ای، امسال با توجه به استقبال هنرمندان و مردم، در سطح ملی برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، امیر زارع زاده در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و آیین های نمایشی زیویه با هدف بررسی ریشه های نمایش های آیینی و سنتی، حفظ و احیای آیین ها و بازی های نمایشی اقوام ایرانی و شناسایی استعدادهای حوزه تئاتر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، انجمن هنرهای نمایشی، فرمانداری ویژه سقز، شورای اسلامی شهر و شهرداری سقز و با همراهی هنرمندان و علاقه مندان به هنرهای نمایشی برگزار می شود.

دبیر جشنواره با اشاره به ارتقای سطح برگزاری این رویداد از منطقه ای به ملی، گفت: سه دوره گذشته جشنواره به صورت منطقه ای برگزار شد، اما استقبال گسترده مردم، گروه های نمایشی و هنرمندان موجب شد چهارمین دوره در سطح ملی برگزار شود.

زارع زاده افزود: برگزاری ملی جشنواره می تواند زمینه حضور گروه های نمایشی از نقاط مختلف کشور و معرفی ظرفیت های فرهنگی و هنری منطقه را فراهم کند.

وی بیان کرد: آثار ارسالی باید مبتنی بر فرهنگ، آیین، بازی های بومی و محلی و رسوم اقوام مختلف ایرانی و حاصل پژوهش ساختارمند در حوزه آیین های نمایشی باشند.

دبیر چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه ادامه داد: پرداختن به آیین های کهن و نمایش فرهنگ مناطق مختلف کشور از اولویت های انتخاب آثار است.

وی با بیان اینکه جشنواره به صورت رقابتی برگزار می شود، گفت: بازیگری زن و مرد، کارگردانی، طرح و ایده، طراحی فضا و موسیقی از بخش هایی است که آثار در آنها مورد ارزیابی هیات داوران قرار می گیرند و برگزیدگان معرفی خواهند شد.

زارع زاده درباره کمک هزینه گروه های راه یافته نیز اظهار کرد: برای گروه های راه یافته، حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان ورودی پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از دعوت از گروه هایی از اقلیم کردستان عراق خبر داد و افزود: دبیرخانه جشنواره از میان آثار ارسالی، آثاری را از اقلیم کردستان عراق انتخاب و برای حضور در جشنواره دعوت می کند تا زمینه تعامل فرهنگی و هنری میان هنرمندان ۲ منطقه فراهم شود.

دبیر جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده و جشنواره در نیمه دوم مهرماه امسال برگزار خواهد شد و نتایج آثار راه یافته نیز براساس جدول زمان بندی دبیرخانه اعلام می شود.

زارع زاده از هنرمندان سراسر کشور برای ارسال آثار و حضور در این رویداد دعوت کرد و افزود: معرفی آیین ها و فرهنگ بومی اقوام مختلف ایران و شناسایی و حمایت از استعدادهای جدید حوزه تئاتر از اهداف برگزاری این جشنواره است.