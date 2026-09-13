۹۰۰ میلیارد تومان برای آغاز عملیات اجرایی کنارگذر سنندج اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در گفت وگو با رسانه های کردستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های حمل ونقل و ارتقای ایمنی راه های استان، گفت: وضعیت راه های کردستان همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد و با وجود اقدامات انجام شده در سال های گذشته، برای رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارد باید روند توسعه و بهسازی راه ها ادامه یابد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی برنامه های استان، تکمیل پروژه های کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور و فعال سازی طرح های مهم راهسازی است که می تواند در بهبود وضعیت تردد و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی کردستان نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار کردستان با اشاره به پروژه کنارگذر سنندج، اظهار کرد: این طرح یکی از قطعات مهم کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور به شمار می رود و پیگیری های لازم برای آغاز عملیات اجرایی آن انجام شده است.

لهونی با بیان اینکه کنارگذر سنندج حدود ۲۶ کیلومتر طول دارد، ادامه داد: برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: اعتبار پیش بینی شده برای کنارگذر سنندج در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم امسال به پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

کنارگذر سنندج؛ طرحی زمان بر اما ضروری

استاندار کردستان با اشاره به شرایط خاص اجرای پروژه کنارگذر سنندج، بیان کرد: یکی از برنامه های استان، تعریف و آغاز پروژه هایی است که بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند، اما کنارگذر سنندج به دلیل توپوگرافی و شرایط خاص منطقه، پروژه ای زمان بر است.

لهونی تأکید کرد: با وجود این شرایط، تلاش می کنیم عملیات اجرایی کنارگذر سنندج در دولت چهاردهم آغاز شود و این طرح وارد مرحله عملیاتی شود.

وی با اشاره به آثار اجرای این پروژه بر وضعیت ترافیکی و ایمنی شهر سنندج، گفت: بهره برداری از کنارگذر می تواند بخشی از مشکلات ترافیکی و مخاطرات موجود در محورهای پیرامونی شهر سنندج را کاهش دهد.

تردد تانکرهای حمل سوخت در کانون توجه مدیریت کردستان

استاندار کردستان همچنین درباره تردد تانکرهای حمل سوخت در محورهای استان، افزود: این موضوع به صورت ویژه در حال بررسی است و باید با اتخاذ تدابیر لازم، مخاطرات ناشی از تردد این خودروها کاهش یابد.

لهونی اظهار کرد: کریدور شرق به غرب یکی از مسیرهای پرخطر استان است و طی حدود دو سال گذشته، ارتقای وضعیت راه های کردستان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت کارگاه های راهسازی در مسیر کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور، ادامه داد: در بخش های مختلف این کریدور کارگاه های متعددی فعال هستند و پروژه های دیگری نیز در استان در حال اجراست.

پیگیری دوبانده سازی محورهای مواصلاتی کردستان

استاندار کردستان در ادامه از پیگیری طرح های دوبانده سازی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و یادآور شد: در کنار پروژه های کریدور و کنارگذر سنندج، موضوع دوبانده سازی راه های استان نیز با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دنبال می شود.

لهونی بیان کرد: هدف این است که با تداوم اجرای پروژه های راهسازی و ارتقای زیرساخت های حمل ونقل، وضعیت راه های کردستان به تدریج به استانداردهای مطلوب نزدیک شود و زمینه کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان فراهم شود.