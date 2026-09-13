کردپرس
ریاست اقلیم کردستان: حملات به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۲:۴۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ریاست اقلیم کردستان: حملات به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم

ریاست اقلیم کردستان عراق حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم و بر حمایت خود از این کشور و حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان عراق، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حملات به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم و حمایت کامل خود را از این کشور اعلام می‌داریم و بر نگرانی خود برای برقراری آرامش و حفظ ثبات تأکید می‌کنیم.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین حمایت خود را از راهکاری که دولت فدرال عراق برای تحقیق درباره جزئیات این حمله و شناسایی عاملان؛ در پیش گرفته‌اند، اعلام می‌کنیم.

در بخش پایانی این بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق، آمده است: تأکید می‌کنیم که نباید از خاک عراق به عنوان سرمنشاء هیچ تهدید و حمله‌ای بر روی کشورهای همسایه استفاده شود. احترام به سروری و حاکمیت کشورها، حُسن همجواری و در پیش گرفتن راهکار گفت‌وگو و همکاری، مطمئن‌ترین راه برای برقراری آرامش، حفظ ثبات عراق و همچنین تقویت صلح و آسایش در منطقه است.

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