خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۳:۲۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
هنرمند پیشکسوت موسیقی مریوان در بیمارستان بستری شد
سرویس کردستان - عین الدین الماسی، هنرمند پیشکسوت موسیقی و از چهره های شناخته شده هنری مریوان، به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارد.
به گزارش کرد پرس، عین الدین الماسی، هنرمند پیشکسوت موسیقی و ساکن مریوان، در روزهای اخیر به دلیل بروز مشکل در عملکرد کلیه ها در بیمارستان بستری شده و روند درمان وی همچنان ادامه دارد.
بر اساس اعلام خانواده این هنرمند، کلیه های الماسی دچار مشکل شده و پزشکان در حال پیگیری وضعیت جسمانی و روند درمان او هستند.
خانواده این هنرمند ضمن درخواست از مردم و علاقه مندان برای دعا و آرزوی سلامتی، اعلام کرده اند که روند درمان وی در بیمارستان ادامه دارد.
عین الدین الماسی از هنرمندان باسابقه موسیقی در منطقه مریوان است و سال ها در عرصه هنر و موسیقی فعالیت داشته است.
کردپرس برای این هنرمند پیشکسوت، آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارد.
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