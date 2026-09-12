هنرمند پیشکسوت موسیقی مریوان در بیمارستان بستری شد

سرویس کردستان - عین الدین الماسی، هنرمند پیشکسوت موسیقی و از چهره های شناخته شده هنری مریوان، به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارد.

به گزارش کرد پرس، عین الدین الماسی، هنرمند پیشکسوت موسیقی و ساکن مریوان، در روزهای اخیر به دلیل بروز مشکل در عملکرد کلیه ها در بیمارستان بستری شده و روند درمان وی همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام خانواده این هنرمند، کلیه های الماسی دچار مشکل شده و پزشکان در حال پیگیری وضعیت جسمانی و روند درمان او هستند.

خانواده این هنرمند ضمن درخواست از مردم و علاقه مندان برای دعا و آرزوی سلامتی، اعلام کرده اند که روند درمان وی در بیمارستان ادامه دارد.

عین الدین الماسی از هنرمندان باسابقه موسیقی در منطقه مریوان است و سال ها در عرصه هنر و موسیقی فعالیت داشته است.

کردپرس برای این هنرمند پیشکسوت، آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارد.