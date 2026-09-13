یکی از اعضای خانواده جان باختگان حادثه تانکر سوخت به کارگیری شود

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از خانواده های جان باختگان حادثه انفجار تانکر سوخت در سنندج، خواستار فراهم شدن زمینه اشتغال فرزند یا یکی از اعضای درجه یک خانواده جان باختگانی شد که در سازمان همیاری شهرداری های استان مشغول به کار بوده اند و همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده، از جمله خودروهای فاقد بیمه بدنه تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در نشست بررسی روند رسیدگی به حادثه انفجار تانکر سوخت در ورودی شهر سنندج که با حضور موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار این حادثه و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان، اظهار کرد: از نخستین لحظات وقوع حادثه، تمامی دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران استان در آماده باش قرار گرفتند و اقدامات لازم برای امدادرسانی، انتقال و درمان مصدومان و مدیریت ابعاد مختلف حادثه در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق حادثه دیدگان، افزود: دستگاه های اجرایی و مجموعه های مسئول باید با درک شرایط روحی و دشواری های خانواده های داغدار، از تحمیل هرگونه مراجعه و فرآیند غیرضروری به آنان خودداری کرده و امور مربوط به این خانواده ها را با حداکثر سرعت و در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری کنند.

استاندار کردستان با اشاره به روند ارزیابی خسارت خودروها و اموال آسیب دیده، بیان کرد: فرآیند کارشناسی در حال انجام است و دستگاه ها و مجموعه های مرتبط باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه تعیین تکلیف و پرداخت خسارت های قانونی حادثه دیدگان را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کنند.

لهونی همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت خودروهای آسیب دیده ای که فاقد بیمه بدنه هستند تأکید کرد و خواستار بررسی و پیگیری راهکارهای قانونی برای جبران خسارت این دسته از حادثه دیدگان شد.

وی با قدردانی از حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل بیمه آسیا در سنندج، گفت: حضور مسئولان ارشد بیمه ای در استان و پیگیری مستقیم موضوع می تواند در تسریع روند رسیدگی به خسارت ها مؤثر باشد و مدیریت استان نیز این موضوع را تا تعیین تکلیف کامل مطالبات قانونی حادثه دیدگان دنبال خواهد کرد.

استاندار کردستان اظهار کرد: هیچ یک از مسائل و مطالبات قانونی حادثه دیدگان نباید بلاتکلیف بماند و دستگاه های مسئول موظف اند ضمن هماهنگی با یکدیگر، وظایف و تعهدات خود را در سریع ترین زمان ممکن انجام داده و گزارش روند اقدامات را به مدیریت استان ارائه کنند.

لهونی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده های جان باختگان، اظهار کرد: مدیریت استان خود را موظف به پیگیری سایر مطالبات و مشکلات این خانواده ها می داند.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه اشتغال فرزند یا یکی از اعضای خانواده جان باختگان، با لحاظ شرایط و سوابق شغلی فرد متوفی، فراهم شود تا بخشی از دغدغه های معیشتی این خانواده ها کاهش یابد.

استاندار کردستان همچنین بر استمرار روند درمان مصدومان حادثه تأکید کرد و گفت: در نشست ویژه ای که با حضور خانواده های حادثه دیدگان برگزار خواهد شد، مصدومان نیز دعوت می شوند تا مسائل، نیازها و مشکلات آنان به صورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها تصمیم گیری و پیگیری شود.

پرداخت خسارت ها با جدیت دنبال می شود

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست با تسلیت حادثه انفجار تانکر سوخت در ورودی شهر سنندج به خانواده های جان باختگان و مردم استان کردستان، بر تسریع در روند پرداخت خسارت به خانواده های داغدار و سایر حادثه دیدگان تأکید کرد.

موسی رضایی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و با دستور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان در دستور کار قرار گرفت و همکاران بیمه ای برای بررسی موضوع و انجام اقدامات لازم به استان اعزام شدند.

وی افزود: در بخش مربوط به جان باختگان، مبالغ خسارت تعدادی از متوفیان بر اساس اطلاعات و شناسایی های انجام شده به حساب دادگستری واریز شده است و امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی استان، مراحل قانونی پرداخت این مبالغ هرچه سریع تر انجام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره خسارت خودروهای آسیب دیده نیز گفت: پس از نهایی شدن فرآیند کارشناسی، پرداخت خسارت در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و تلاش مجموعه بیمه ای بر این است که این فرآیند با حداقل بروکراسی و در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسد.

رضایی با اشاره به تجربه پرداخت خسارت در حادثه بندر شهید رجایی، بیان کرد: در صورت تکمیل مراحل قانونی و کارشناسی، می توان روند پرداخت خسارت را به گونه ای پیش برد که پرداخت ها ظرف دو تا سه روز انجام شود.

وی تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، پرداخت به موقع خسارت اهمیت ویژه ای دارد؛ چراکه تأخیر در پرداخت، به ویژه در حوزه خودرو، با توجه به افزایش قیمت ها می تواند قدرت جبران خسارت مردم را کاهش دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین پرداخت به موقع خسارت های جاری مردم، به خصوص در حوزه های درمان و خودرو را از اولویت های جدی بیمه مرکزی عنوان کرد و گفت: این مجموعه آمادگی دارد تعهدات بیمه ای خود در قبال حادثه دیدگان را به طور کامل ایفا کند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های استان کردستان در حوزه بیمه اظهار کرد: کردستان در بخش بیمه درمان از استان های کم ریسک کشور محسوب می شود و ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات و پوشش های بیمه ای در استان وجود دارد.

وی افزود: در حوزه خودرو نیز ظرفیت مناسبی برای فعالیت بیشتر شرکت های بیمه وجود دارد و انتظار می رود شرکت های بیمه از ظرفیت های استان برای توسعه خدمات و افزایش پوشش های بیمه ای استفاده کنند.

در پایان این نشست، بر تسریع در روند کارشناسی و پرداخت خسارت ها، کاهش بروکراسی اداری، پیگیری مطالبات خانواده های جان باختگان و مصدومان و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بیمه ای برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر خسارت های ناشی از حادثه تأکید شد.

بر اساس این گزارش، حواله دیه ۱۱ نفر از جان باختگان این حادثه با پیگیری های مستمر استاندار کردستان به حساب دادگستری واریز شده و در این نشست به بازماندگان اهدا شد.