مصوبات شورای گفت وگو باید با زمان بندی مشخص اجرا شود

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان، با تاکید بر ضرورت بررسی مستند مصوبات اجرا نشده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار تعیین بازه زمانی مشخص برای اجرای مصوبات و ارائه گزارش دقیق دستگاه های اجرایی در جلسات بعدی شد.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در سنندج برگزار شد، با تبریک هفته تعاون به فعالان این بخش، اظهار کرد: تعاون نیز بخشی از اقتصاد کشور است و انتظار می رود موضوعات اساسی این بخش با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار شورای گفت وگو قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه وزیر دادگستری که به منظور تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی ابلاغ شده است، گفت: هیچ دستگاهی خارج از قانون فعالیت نمی کند و هر دستگاه چارچوب قانونی خاص خود را دارد، اما موضوع مهم، نحوه برداشت و زمان استفاده از ظرفیت های قانونی است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت جنگی کشور، انتظار می رود مفاد این بخشنامه به گونه ای اجرا شود که واحدهای تولیدی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

ازهاری بر تشکیل منظم جلسات کمیته مربوط به اجرای بخشنامه تاکید کرد و گفت: لازم است حداقل ماهانه گزارشی از اقدامات انجام شده، موارد اجراشده و مشکلات احتمالی ارائه شود تا روند اجرای بخشنامه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی همچنین خواستار بررسی دقیق مصوبات پیشین شورای گفت وگو و تعیین تکلیف موارد اجرا نشده شد و گفت: دستگاه های اجرایی باید تک تک مصوبات اجرا نشده را بر اساس مستندات بررسی کنند و در جلسه بعد، گزارشی روشن از وضعیت اجرای آنها ارائه دهند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه مصوبات شورا باید دارای زمان بندی مشخص باشند، افزود: وقتی مصوبه ای در شورا به تصویب می رسد، باید مشخص باشد دستگاه مربوطه در چه بازه زمانی موظف به اجرای آن است و در جلسه بعد نیز گزارش اقدامات انجام شده ارائه شود.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احداث نمایشگاه بین المللی استان اشاره کرد و گفت: لازم است در جلسه آینده، وضعیت نمایشگاه، اقدامات انجام شده، میزان پیشرفت و برنامه های پیش رو به صورت دقیق ارائه و درباره آن تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به شرایط نمایشگاه فعلی، بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود، این مجموعه از نظر ایمنی و امکانات لازم، شرایط مناسبی برای برگزاری نمایشگاه ندارد و این موضوع، جمع بندی جلسات و بررسی های انجام شده است.