ظرفیت نیروگاه های خورشیدی کردستان تا پایان سال به ۴۵ مگاوات می رسد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان با هدف توسعه انرژی های تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق، تا پایان سال به ۴۵ مگاوات افزایش می یابد.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۵۸ نیروگاه خورشیدی پشت بامی در استان کردستان فعال است که این نیروگاه ها در بخش های خانگی، اداری و مدارس ایجاد شده اند و مجموع ظرفیت آنها حدود سه مگاوات است.

وی افزود: علاوه بر نیروگاه های پشت بامی، چهار نیروگاه و مزرعه خورشیدی نیز در استان فعال است و مجموع ظرفیت نیروگاه های خورشیدی پشت بامی و مزرعه ای کردستان به حدود ۲۰ مگاوات می رسد که بخشی از ظرفیت تولید برق استان را تأمین می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: هدفگذاری این شرکت با وجود مشکلات و نوسانات ارزی، افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان به ۴۵ مگاوات تا پایان سال است.

سلطانی درباره بیشترین ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان نیز گفت: بیشترین ظرفیت مربوط به نیروگاه های مگاواتی و مزارع خورشیدی است و در میان نیروگاه های موجود، نیروگاه خورشیدی توان مهر قروه با ظرفیت ۱۳ مگاوات، بیشترین ظرفیت را دارد.

وی هزینه نصب هر کیلووات نیروگاه خورشیدی را حدود ۷۵ تا ۸۵ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای متقاضیان و سرمایه گذاران بخش صنعتی، ارائه تسهیلات بانکی یکی از برنامه های شرکت است و متناسب با میزان آورده سرمایه گذار، حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد هزینه اولیه پروژه می تواند از محل تسهیلات تأمین شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: سهم آورده سرمایه گذار نیز حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد هزینه اولیه پروژه اعلام شده است.

سلطانی مهم ترین چالش های سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی استان را هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات اقتصادی، هزینه خرید تجهیزات، کمبود تسهیلات بانکی، نوسانات نرخ ارز، تورم و طولانی بودن فرآیندهای اداری عنوان کرد.

وی با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی گفت: در صورت نصب نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی روی پشت بام، برق تولیدی این نیروگاه ها تا ۲۰ سال به صورت تضمینی و براساس نرخ تورم خریداری می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان افزود: واحدهای صنعتی و بهره برداران کشاورزی نیز در صورتی که ۵۰ درصد دیماند مصرفی خود را از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، از خاموشی ها معاف خواهند شد.