کردپرس
۴۰ درصد موارد آلزایمر با اصلاح عوامل خطر قابل پیشگیری یا قابل تأخیر است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۴۰ درصد موارد آلزایمر با اصلاح عوامل خطر قابل پیشگیری یا قابل تأخیر است

سرویس کردستان - مدیر گروه نورولوژی بیمارستان کوثر گفت: با اصلاح عوامل خطر قابل تغییر و اتخاذ سبک زندگی سالم می توان حدود ۴۰ درصد از موارد ابتلا به بیماری آلزایمر را پیشگیری یا بروز و پیشرفت آن را به تأخیر انداخت.

به گزارش کرد پرس، دکتر مونا احمدی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: به مناسبت ماه جهانی آگاهی بخشی آلزایمر، نشست آگاهی بخشی درباره این بیماری ۱۹ شهریور با حضور جمعی از بازنشستگان و فرهیختگان استان کردستان در خانه امید برگزار شد.

وی افزود: در این نشست موضوعاتی از جمله بیماری آلزایمر، راه های پیشگیری، نحوه مراقبت از بیماران و عوامل مؤثر در کاهش سرعت پیشرفت بیماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تلاش شد اطلاعات کاربردی در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.

مدیر گروه نورولوژی بیمارستان کوثر ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این نشست، آشنایی افراد با علائم و نشانه های آلزایمر، اهمیت تشخیص زودهنگام و زمان مناسب مراجعه به پزشک بود و درباره اقداماتی که می تواند به کند شدن روند بیماری کمک کند نیز مطالبی ارائه شد.

احمدی با اشاره به اهمیت شناسایی به موقع آلزایمر گفت: بر اساس شعار امسال، افزایش آگاهی عمومی و تشویق افراد به مراجعه به موقع و تشخیص زودهنگام بیماری از اهداف مهم این برنامه است.

وی بیان کرد: اگر بیماری حتی یک سال زودتر شناسایی شود و فرد و خانواده او نسبت به اقدامات لازم آگاهی پیدا کنند، می توان امیدوار بود روند بروز و پیشرفت بیماری برای چندین سال به تأخیر بیفتد.

این متخصص نورولوژی با تأکید بر نقش عوامل خطر قابل تغییر در پیشگیری از آلزایمر اظهار کرد: اصلاح سبک زندگی، پیروی از الگوی تغذیه سالم، داشتن فعالیت بدنی منظم، توجه به سلامت عمومی و کنترل عوامل خطر می تواند در کاهش احتمال ابتلا به این بیماری مؤثر باشد.

احمدی بیان کرد: شواهد موجود نشان می دهد با اصلاح عوامل خطر قابل تغییر و انتخاب سبک زندگی سالم می توان حدود ۴۰ درصد از موارد ابتلا به آلزایمر را پیشگیری یا به تأخیر انداخت.

وی یادآور شد: افزایش آگاهی جامعه درباره آلزایمر، توجه به پیشگیری و تشخیص زودهنگام و آموزش خانواده ها درباره نحوه مراقبت از بیماران از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به حفظ سلامت مغز و افزایش کیفیت زندگی افراد کمک کند.

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