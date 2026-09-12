هفت سال انتظار برای خانه دار شدن/مطالبه متقاضیان پروژه «فرنیا» مقابل استانداری کردستان

سرویس کردستان - جمعی از اعضای پروژه مسکن ملی «فرنیا» با تجمع مقابل استانداری کردستان، نسبت به طولانی شدن روند اجرای پروژه و مشخص نبودن زمان تحویل واحدها و قیمت نهایی مسکن خود اعتراض کردند و خواستار ورود جدی مسئولان برای تعیین تکلیف این پروژه شدند.

به گزارش کرد پرس، تعدادی از متقاضیان پروژه مسکن ملی «فرنیا» با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «مسکن ملی خیالی با وعده های توخالی»، «مسکن ما را تحویل دهید، حق ما مسکن است» و «نه وعده، خواهان جوابگویی پیمانکار در تأخیر پروژه فرنیا بعد از ۷ سال»، مقابل استانداری کردستان تجمع کردند.

اعضای این پروژه می گویند آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری آنها را بلاتکلیف کرده، نه صرفاً تأمین آورده، بلکه نامشخص بودن قیمت تمام شده واحدها، زمان دقیق تحویل و نحوه ادامه تأمین مالی پروژه است؛ موضوعی که پس از سال ها انتظار، به یکی از اصلی ترین مطالبات آنها تبدیل شده است.

یکی از اعضای پروژه در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد اعضای پروژه آورده خود را تکمیل کرده اند و بنابراین مشکل اصلی را نمی توان صرفاً به کمبود آورده متقاضیان نسبت داد.

وی افزود: در کنار آورده اعضا، موضوع تسهیلات بانکی نیز در روند اجرای پروژه تأثیرگذار است و در صورتی که تسهیلاتی که قرار است از سوی دولت به پروژه ها اختصاص پیدا کند، به موقع پرداخت شود، منابع مالی بیشتری وارد پروژه شده و روند اجرای عملیات می تواند سرعت بگیرد.

این متقاضی ادامه داد: مشکلی که اکنون برای پروژه وجود دارد، این است که منابع و تسهیلات در زمان مناسب پرداخت شود تا پروژه بتواند با سرعت بیشتری پیش برود.

با این حال، به گفته اعضای پروژه، مهم ترین خواسته آنها در شرایط فعلی، تعیین قیمت قطعی و اعلام زمان مشخص برای تحویل واحدها است؛ خواسته ای که معتقدند باید با برگزاری جلسه ای میان مسئولان اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار پروژه به نتیجه برسد.

یکی از اعضای معترض با بیان اینکه متقاضیان نیازمند یک پاسخ روشن هستند، گفت: اگر مسئولان مسکن و شهرسازی با پیمانکار جلسه بگذارند و قیمت قطعی واحدها را مشخص کنند و زمان تحویل را نیز به ما بگویند، بخش مهمی از بلاتکلیفی اعضا برطرف می شود. ما می خواهیم بدانیم چه زمانی واحدمان تحویل داده می شود و از این به بعد چه میزان باید واریزی داشته باشیم.

قرار بود سه ساله تحویل شود؛ هفت سال گذشت

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اعتراض اصلی متقاضیان پروژه فرنیا اما به طولانی شدن زمان اجرای پروژه بازمی گردد. به گفته اعضا، قرار بوده واحدهای این پروژه حدود سه ساله تحویل متقاضیان شود، اما اکنون با گذشت هفت سال، همچنان بسیاری از آنها در انتظار تعیین تکلیف نهایی پروژه هستند.

این تأخیر طولانی، در شرایطی که متقاضیان طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از آورده خود را تأمین کرده اند، موجب افزایش نگرانی و نارضایتی آنها شده است؛ به ویژه آنکه همچنان رقم نهایی هزینه ساخت و زمان دقیق تحویل واحدها برای آنها روشن نیست.

متقاضیان پروژه فرنیا در تجمع خود خواستار آن هستند که مسئولان متولی، به جای ارائه وعده های کلی، جدول زمان بندی مشخصی برای تکمیل و تحویل پروژه ارائه کنند، قیمت نهایی واحدها را شفاف اعلام کنند و میزان آورده باقی مانده هر متقاضی را مشخص سازند.

آنها همچنین بر ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و تزریق منابع مالی مورد نیاز پروژه تأکید دارند و معتقدند تأمین به موقع منابع می تواند روند اجرای پروژه را از وضعیت فعلی خارج کند.

مطالبه ای فراتر از یک واحد مسکونی

برای بسیاری از اعضای پروژه، مسئله تنها دریافت یک واحد مسکونی نیست؛ آنها سال هاست بخشی از سرمایه و توان مالی خود را به امید خانه دارشدن در این طرح اختصاص داده اند و اکنون خواهان پایان یافتن وضعیت بلاتکلیف هستند.

در نهایت خواسته تجمع کنندگان در مقابل استانداری کردستان را می توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: تعیین قیمت قطعی واحدها، اعلام زمان دقیق تحویل و مشخص شدن میزان آورده باقی مانده هر عضو. در کنار این موارد، تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مالی پروژه نیز از دیگر مطالبات جدی آنهاست.

اکنون اعضای پروژه «فرنیا» پس از هفت سال انتظار، چشم انتظار پاسخ روشن مسئولان و اقدام عملی برای تعیین تکلیف پروژه ای هستند که قرار بود سه ساله به سرانجام برسد؛ اما هنوز پایان این انتظار برای آنها مشخص نیست.

گزارش: سروش حبیبی راد