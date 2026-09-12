فرماندار ماکو تعطیلی مرز بازرگان را تکذیب کرد
به گزارش کردپرس، اوایل شهریور ماه جاری رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ارومیه از کاهش پذیرش کامیونهای ایرانی از سوی ترکیه در مرز بازرگان و نبود تجهیزات کنترلی کافی در مرز ایران خبر داد و گفت: این امر روند صادرات را کند کرده و بهویژه کالاهای فسادپذیر را در معرض زیان قرار داده است.
این در حالی بود که پیشتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر تجارت ترکیه و رئیس کل گمرک این کشور در آیین افتتاح گمرک گوربولاغ، گفته بود: در پی مذاکرات و هماهنگیهای انجام شده، خروج کامیونهای ترانزیتی از مرز بازرگان بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲۰ دستگاه در روز رسیده و هدفگذاری استان تا افزایش این رقم به ۵۰۰ کامیون در روز هم برنامه ریزی شده است.
علیرغم وعده های استاندار اما به دلیل کاهش پذیرش کامیونهای ایرانی از سوی ترکیه در مرز بازرگان مواد و محصولات کامیون های ایرانی در حال فاسد شدن هستند.
با ادامه این وضعیت صبح امروز برخی صفحههای فضای مجازی با انتشاری تصاویری از ازدحام در مرز بازرگان خبری مبنی بر تعطیلی این مرز از سوی ترکیه منتشر کرده بودند.
در این خصوص شهلا تاجفر فرماندار ماکو در گفتوگویی خبری اظهار کرد: افزایش سطح رونق تجاری و مرزی در مرز بازرگان، موجب شده است که به دلیل محدودیتهای ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه، گاهی کندیهایی در روند تردد مشاهده شود.
او ادامه داد: امروز نیز ساعاتی حجم تردد تجار، بازرگانان و مرز نشینان در این منطقه به شدت افزایش یافت و برخی اخبار کذب مبنی بر تعطیلی مرز از سوی ترکیه مطرح شد که تکذیب میشود.
فرماندار ماکو با اشاره به پیگیری مشکلات موجود افزود: جزئیات مربوط به چالشهای موجود بررسی شده و جهت پیگیریهای لازم، گزارش آنها به استانداری آذربایجان غربی ارائه گردیده است.
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