خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 21ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 21ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 21ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی فرماندار ماکو تعطیلی مرز بازرگان را تکذیب کرد خبر بعدی در روز ملی سینما؛ بزرگترین پردیس سینمایی ایران در مهاباد تعطیل است
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