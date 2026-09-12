محموله قاچاق ۷۳ میلیارد ریالی در مرزهای کردستان کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده مرزبانی کردستان از کشف محموله های قاچاق شامل کالا، ارز، احشام، سیگار، ماینر و سوخت به ارزش تقریبی ۷۳ میلیارد ریال در مرزهای استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار احمدرضا حاتمی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: مرزبانان استان کردستان با بهره گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد هوشمندانه نوار مرزی و اجرای اقدامات عملیاتی هدفمند، موفق به شناسایی و توقیف محموله های قاچاق شدند.

وی افزود: مرزبانان در چند عملیات موفق مرزی، ضمن توقیف محموله های قاچاق، ۱۰ هزار دینار عراق، ۱۶۱ هزار نخ سیگار، ۸۶ رأس احشام سبک، سه دستگاه ماینر و ۶ هزار لیتر سوخت را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را ۷۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در جریان این عملیات ها سه نفر متهم نیز دستگیر شدند.

حاتمی با اشاره به عزم جدی مرزبانی برای مقابله با قاچاق بیان کرد: برخورد قاطع و مستمر با قاچاقچیان و صیانت از اقتصاد کشور از اولویت های مرزبانی است.

وی یادآور شد: مرزبانان با تقویت اشراف اطلاعاتی و افزایش اقدامات کنترلی و عملیاتی، اجازه نخواهند داد فرصت طلبان از مرزهای استان برای فعالیت های غیرقانونی استفاده کنند.