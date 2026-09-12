کردپرس
حمایت بخش خصوصی از باشگاه های ورزشی کردستان زمینه ساز پرورش استعدادهاست
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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حمایت بخش خصوصی از باشگاه های ورزشی کردستان زمینه ساز پرورش استعدادهاست

سرویس کردستان - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: تقویت باشگاه های ورزشی و حمایت جدی بخش خصوصی از این مجموعه ها می تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی استان و حضور آنان در تیم های ملی و باشگاه های بزرگ کشور را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در آیین افتتاح و رونمایی از باشگاه هیراآلومین که با حضور جمعی از پیشکسوتان و بزرگان فوتبال استان، فعالان این رشته و اعضای باشگاه برگزار شد، اظهار کرد: توسعه ورزش قهرمانی و شناسایی استعدادهای ورزشی در کردستان نیازمند توجه بیشتر به باشگاه ها و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ظرفیت های ورزشی استان افزود: کردستان از استعدادهای ارزشمندی در رشته های مختلف، به ویژه فوتبال، برخوردار است و اگر بستر مناسب برای فعالیت و رشد این استعدادها در باشگاه ها فراهم شود، می توان امیدوار بود در سال های آینده شاهد راهیابی ورزشکاران استان به تیم های ملی و باشگاه های مطرح کشور باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت حضور سرمایه گذاران اقتصادی در حوزه ورزش گفت: تداوم فعالیت باشگاه ها و توسعه باشگاه داری نیازمند مشارکت بخش خصوصی، صنایع و سرمایه گذاران اقتصادی استان است.

خاکی ادامه داد: باشگاه ها برای اینکه بتوانند فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده داشته باشند، باید از حمایت های اقتصادی برخوردار شوند و فراهم کردن زمینه حضور صنایع و بخش خصوصی در ورزش می تواند به پایداری فعالیت این مجموعه ها کمک کند.

وی با اشاره به دشواری های فعالیت باشگاه داران اظهار کرد: باشگاه داران با وجود هزینه های قابل توجه و مشکلات موجود، برای حفظ و توسعه ورزش و حمایت از ورزشکاران تلاش می کنند که این اقدامات شایسته قدردانی است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان با تبریک آغاز فعالیت باشگاه هیراآلومین، برای این مجموعه آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با استمرار فعالیت باشگاه های ورزشی و افزایش حمایت های اقتصادی، شاهد حضور پررنگ تر ورزشکاران کردستان در عرصه های ملی و باشگاه های بزرگ کشور باشیم.

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