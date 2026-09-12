در روز ملی سینما؛ بزرگترین پردیس سینمایی ایران در مهاباد تعطیل است

سرویس آذربایجان غربی- پردیس سینمایی وحدت مهاباد که از آن به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی ایران نام برده می شود پس از دو سال فعالیت تعطیل شده و اکنون در روز ملی سینما، مهاباد سینمایی برای نمایش ندارد.

به گزارش کردپرس، آیین بهره برداری از پردیس سینمایی وحدت شهرداری مهاباد آذر ماه سال ١٤٠٣ با حضور «رائد فریدزاده» رییس سازمان سینمایی کشور، «مهدی شفیعی» معاون توسعه و منابع سازمان سینمایی، «حبیب ایل‌بیگی» مدیرعامل موسسه سینما شهر و جمعی از مسئولان، هنرمندان و سینماگران این شهرستان برگزار شد.

سینمایی که از آن به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی ایران نام برده می شد و مهاباد را پس از ٢١ سال صاحب سینمایی دوباره کرده بود!

برای تجهیز این پردیس سینمایی که دارای ۹۶۶ صندلی است در مجموع ۴۰ میلیارد ریال هزینه شد؛ همچنین احداث ۲ سالن پردیس دیگر با ظرفیت ۳۲ و ۷۸ نفر نیز به همین مجموعه اضافه شد تا پردیس سینمایی وحدت مهاباد در مجموع با ٣ سالن و ۱۴ میلیار تومان اعتبار به بهره برداری برسد.

سالن پایین تالار وحدت که بزرگترین پردیس سینمایی بود با واگذاری به بخش خصوصی با هزینه ۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید اما پس از دو سال فعالیت مستمر اکنون سینما تعطیل شده است.

شنیده ها حاکی از آن است که در پی کاهش استقبال ها، سرمایه گذار پروژه از ادامه کار منصرف شده و اکنون برای ادامه فعالیت سینما شورا و شهرداری مهاباد در پی عقد قرارداد با سرمایه گذار جدیدی هستند.

اکنون مهاباد در ٢١ شهریور ماه روز ملی سینما، سینما ندارد شهری که پس از ٢١ سال هنر هفتم را دوباره به خود دیده بود؛ باز هم بدون سینما شده است.

امید می رود مسئولان هر چه سریعتر بتوانند هنر هفتم را به این شهر بازگردانند و فعالان فرهنگی هم تلاش کنند تا سینما را در سبد فرهنگی مردم جای دهند/.