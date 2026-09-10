کردپرس
دبیرکل فدراسیون دوومیدانی: میزبانی یک رویداد بین‌المللی در آذربایجان‌غربی قطعی می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۱۱:۰۷ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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دبیرکل فدراسیون دوومیدانی: میزبانی یک رویداد بین‌المللی در آذربایجان‌غربی قطعی می‌شود

سرویس آذربایجان غربی-دبیرکل فدراسیون دوومیدانی و نایب‌رئیس مجمع عمومی و سالیانه هیأت دوومیدانی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان، میزبانی یک رویداد بین‌المللی دوومیدانی در آذربایجان‌غربی از برنامه‌های فدراسیون است و در سفر آتی رئیس فدراسیون به استان، این موضوع در تقویم فدراسیون قطعی خواهد شد.
به گزارش کردپرس، علیرضا صیفوری در مجمع عمومی و سالیانه هیأت دوومیدانی استان آذربایجان‌غربی، با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این مجمع اظهار کرد: گزارش جامعی از عملکرد هیأت ارائه شد و خوشحالیم که روند فعالیت‌های دوومیدانی در استان در مسیر مناسبی قرار دارد.

او ضمن عذرخواهی از عدم حضور رئیس فدراسیون دوومیدانی در این مجمع گفت: رئیس فدراسیون طی چند ماه آینده به استان آذربایجان‌غربی سفر خواهد کرد و امیدواریم در این سفر شاهد یک اتفاق خوب و مؤثر برای دوومیدانی استان باشیم.

دبیرکل فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه این فدراسیون در مسیر رشد و توسعه قرار دارد، افزود: مسابقات کشوری در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی شده و در حال برگزاری است و تلاش می‌کنیم با اجرای کامل برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه رشد و توسعه این رشته را در سراسر کشور فراهم کنیم.

صیفوری با اشاره به حضور ملی‌پوشان دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد: ۱۴ ورزشکار از کشورمان به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد و با وجود هجمه‌های ناجوانمردانه دشمن، تلاش خواهیم کرد با کسب افتخارات و نتایج درخشان، اتفاقات خوبی را برای ورزش کشور رقم بزنیم.

وی ادامه داد: نزدیک به دو سال است اردوهای توأمان برگزار شده و فدراسیون با حمایت کامل از ورزشکاران و اجرای برنامه‌های خود، شرایط مناسبی را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو فراهم کرده است.

نایب‌رئیس مجمع هیأت دوومیدانی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: دوومیدانی کشورمان نیازمند یک اتفاق بزرگ همچون درخشش در مسابقات بین‌المللی است و امیدواریم در بازی‌های آسیایی پیش‌رو بتوانیم این مهم را رقم بزنیم.

صیفوری همچنین از برنامه فدراسیون برای تجهیز نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: در حال تهیه و آماده‌سازی تجهیزات برای نقاط مختلف کشور هستیم و بنا داریم تا پایان سال، بر اساس عملکرد و ظرفیت استان‌ها، این تجهیزات را توزیع کنیم که بدون تردید با تحقق این امر شاهد رشد و توسعه بهتر این رشته ورزشی مهم در سراسر کشور خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دوومیدانی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: شاهد عملکرد بسیار خوبی در بخش آموزش دوومیدانی استان هستیم و یقین داریم به‌زودی نتایج مثبت این اقدامات را شاهد خواهیم بود.

دبیرکل فدراسیون دوومیدانی با اشاره به پروژه تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی ارومیه گفت: خوشحالیم که با تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان و هیأت دوومیدانی استان، به‌زودی عملیات تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی ارومیه اجرایی خواهد شد و فدراسیون نیز متعهد است قول‌های خود در زمینه اعطای تجهیزات و برگزاری دوره‌های آموزشی برای استان را اجرایی کند.

وی در پایان گفت: میزبانی یک رویداد بین‌المللی دوومیدانی در آذربایجان‌غربی یکی از برنامه‌های مدنظر فدراسیون است و در سفر آتی رئیس فدراسیون به استان، این موضوع در تقویم فدراسیون قطعی خواهد شد.

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