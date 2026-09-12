مدارس کردستان برای بازگشایی اول مهر آماده می شوند

سرویس کردستان - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: مدارس استان باید اول مهرماه با بالاترین کیفیت و بدون نقص اجرایی، فیزیکی و انسانی بازگشایی شوند و تمامی ظرفیت ها برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید به کار گرفته شود.

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در نشست فوق العاده مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان اظهار کرد: تمامی ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق موظفند پیش از آغاز سال تحصیلی، ابعاد اجرایی، فیزیکی و نیروی انسانی مدارس را با دقت مدیریت کنند تا دانش آموزان در نخستین روز حضور خود با محیطی استاندارد، ایمن و بانشاط مواجه شوند.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی عملیاتی مدارس افزود: برای شناسایی و رفع نواقص احتمالی، مانور جامع بازگشایی مدارس ۲۲ شهریور در سطح استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: این مانور با هدف شبیه سازی شرایط روز نخست بازگشایی مدارس برگزار می شود و در جریان آن وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشکلات احتمالی پیش از اول مهر شناسایی و برطرف شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت آماده سازی فضاهای آموزشی گفت: تأمین تجهیزات و بهسازی محیط مدارس باید در اولویت قرار گیرد و آماده سازی مدارس نباید صرفاً به بازگشایی آنها محدود شود، بلکه باید فضایی فراهم شود که زمینه یادگیری و حضور بانشاط دانش آموزان را فراهم کند.

وی تأمین نیروی انسانی و ساماندهی کادر آموزشی و اداری مدارس را از دیگر محورهای مهم آماده سازی سال تحصیلی اعلام کرد و افزود: چیدمان نیروها باید با دقت انجام شود تا مدارس از نظر نیروی انسانی نیز در شرایط مطلوبی سال تحصیلی را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین بر نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل ها و ابلاغیه های مربوط به سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: کنترل ابلاغ ها و رصد به موقع روند اجرای آنها از رویکردهای جدی مدیریت آموزش و پرورش استان خواهد بود.

حسینی بیان کرد: با استفاده از سامانه های موجود و نظارت های میدانی، روند اجرای ابلاغ ها به صورت مستمر بررسی خواهد شد تا از اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل های ابلاغی از سوی مرکز و استان اطمینان حاصل شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته نخست مهرماه اظهار کرد: براساس دستورالعمل های ابلاغی، هفته اول مهر به اجرای برنامه های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اختصاص خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان هدف از اجرای این برنامه ها را ایجاد فضای مثبت و بانشاط برای دانش آموزان، تقویت هویت ملی و مذهبی و آماده سازی روحی و جسمی آنان برای آغاز فرآیند یادگیری دانست.

حسینی از مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان خواست با دقت و جزئی نگری تمامی مراحل آماده سازی مدارس را دنبال کنند و گفت: آموزش و پرورش کردستان متعهد است سال تحصیلی جدید را با تمرکز بر کیفیت و استفاده از همه ظرفیت های موجود آغاز کند.