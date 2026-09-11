جهش تامین زمین مسکن ملی در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از جهش جدی تامین زمین و تسریع در پرداخت تسهیلات برای شتاب بخشی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خبرداد.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه شورای مسکن استان که با محوریت تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و تامین خدمات زیربنایی برگزار شد، ادامه داد که طرح نهضت ملی مسکن، امیدی برای خانه دارشدن متقاضیان است که تنها با مشارکت و نگاه فرابخشی دستگاه های خدمات رسان و مدیران نظام بانکی محقق می شود.

وی هرنوع فرصت سوزی در خدمات روبنایی و زیربنایی این طرح را مصداق خیانت به جامعه هدف دانست و افزود: سیاست وزارت راه و شهرسازی در این دوره، تحویل مسکن همراه با امکانات زیربنایی و روبنایی به متقاضیان است که تحقق این امر نیازمند همکاری و ورود جدی دستگاه های متولی خدمات رسان است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، تامین هم زمان آب، برق و گاز در سایت های در حال آماده سازی، از اولویت های اصلی استان در این مرحله است.

تصویب و ابلاغ تسهیلات متمم

قادری به ابلاغ بخشنامه افزایش سقف تسهیلات متمم نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، سقف تسهیلات انفرادی به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و این تسهیلات به پروژه هایی اختصاص می یابد که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، در برنامه ریزی انجام شده، اولویت با پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند تا با استفاده از این تسهیلات روند تکمیل آن ها تسریع شود.

وی با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی، از مدیران نظام بانکی استان خواست روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان، به ویژه گروه های ساخت را تسریع کنند.

تلاش برای تامین زمین

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان در حوزه تامین زمین نیز گفت: سنندج با الحاق ۲۰۰ هکتار به محدوده شهری و دوشان با فراهم شدن مقدمات تامین ۵۰ هکتار، بیشترین ظرفیت سازی جدید را داشته اند و در کامیاران نیز ۷۵۰ متقاضی ساماندهی شده اند.

قادری از بانه به عنوان شهری در استان یاد کرد که پیش تر از سایر مناطق عقب تر بود، اما در دو تا سه ماه اخیر با اقدامات جبرانی، روند تامین زمین در آن شتاب گرفته است.

وی ادامه داد که سیاست واگذاری زمین در قالب گروه های ساخت، مطابق ضوابط طرح های توسعه و عمران به عنوان رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی در استان دنبال می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین از تسریع در صدور اسناد مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد خبر داد و بر استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت برای تامین مالی زیرساخت پروژه های مسکن تاکید کرد.

به گفته قادری این مجموعه اقدامات در حالی انجام می شود که استان کردستان نیزهمچون سایر استان های کشور با شکاف میان عرضه زمین و توان تامین مالی متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن مواجه است و انتظار می رود افزایش سقف تسهیلات، بخشی از فشار مالی بر متقاضیان را کاهش دهد که تحقق این امر نیازمند همکاری و ورود جدی دستگاه های متولی خدمات رسان است.