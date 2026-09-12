خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
برخی منابع عراقی از مسدود شدن گذرگاه مرزی شلمچه خبر میدهند
منابع عراقی گزارش دادند فعالیت گذرگاه مرزی شلمچه در پی تصمیمی ناگهانی از سوی دولت عراق متوقف شده و شماری از مسافران در دو سوی مرز سرگردان شدهاند.
به گزارش کردپرس، برخی منابع عراقی از مسدود شدن گذرگاه مرزی شلمچه خبر میدهند
دولت عراق در اقدامی ناگهانی، فعالیت گذرگاه مرزی شلمچه را به حالت تعلیق درآورد.
در پی این تصمیم غیرمنتظره از سوی دولت عراق، تعداد زیادی از شهروندان و مسافران در دو سوی مرز بلاتکلیف و سرگردان شدهاند.
هنوز علت رسمی و جزئیات دقیق این محدودیتهای مرزی از سوی مقامات عراقی اعلام نشده است.
گزارشهای میدانی حاکی از توقف کامل تردد و تجمع مسافران در نزدیکی پایانه مرزی است که وضعیت را در این منطقه مرزی متشنج کرده است.
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