همجواری با عراق می تواند یک تحول در گردشگری سلامت ایجاد کند
به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی، در نشست شورای کلانمنطقه ۳ آمایش سلامت کشور، با گرامیداشت تلاشهای جامعه سلامت اظهار کرد: کادر بهداشت و درمان در دشوارترین مقاطع تاریخ کشور، بهویژه در دوران همهگیری کرونا و در جریان تجاوزات و جنگهای تحمیلی اخیر، چراغ خدمترسانی را لحظهای خاموش نکردند و ایثار مدافعان سلامت ثابت کرد که خدمت برای آنان صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه عهدی اخلاقی و انسانی است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه «امنیت سلامت یکی از استوارترین پایههای امنیت و آرامش اجتماعی است»، بیان کرد: در شرایطی که استان کرمانشاه آماج حملات دشمن بود، مجموعه بهداشت و درمان با روحیه جهادی و بدون کوچکترین تعلل در خط مقدم خدمت حاضر بودند و تاریخ این فداکاریها را برای همیشه ثبت خواهد کرد.
حبیبی با پیشنهاد نامگذاری کلانمنطقه ۳ سلامت به نام «کلانمنطقه زاگرس» خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل کلانمنطقه زمانی محقق میشود که دانشگاههای علوم پزشکی همجوار از رویکرد جزیرهای فاصله گرفته و در قالب یک شبکه علمی، آموزشی و درمانی قدرتمند در منطقه زاگرس عمل کنند.
استاندار کرمانشاه افزود: امروز زمان آن رسیده که از مرحله صرف تبادل تجربه عبور کرده و به مرحله تقسیم مأموریت، تعریف پروژههای مشترک، بهرهبرداری همافزا از تجهیزات پیشرفته و بهکارگیری خرد جمعی برسیم و ظرفیتهای علمی و اعضای هیئتعلمی برجسته نباید در مرزهای یک دانشگاه یا استان محدود بمانند، بلکه باید در تمام منطقه به اشتراک گذاشته شوند.
حبیبی خاطرنشان کرد: عیار واقعی موفقیت این نشستها نباید با تعداد جلسات سنجیده شود، بلکه معیار اصلی، میزان حل مسائل منطقه، رفع دغدغههای مردم و خروجی طرحهای کاربردی سلامتمحور است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان و همجواری با بخشهای عربی و اقلیم کردستان عراق گفت: تقویت حوزه سلامت در کلانمنطقه زاگرس، علاوه بر ارتقای سطح درمان منطقه، موجب تحول اقتصادی و فعالسازی ظرفیتهای بینالمللی خواهد شد.
وی بیان کرد: در دیدارهای دیپلماتیک با مسئولان کشور عراق و اقلیم کردستان، همواره حوزه آموزش، بهداشت و درمان از مهمترین مطالبات طرف مقابل بوده است و از این رو، استان کرمانشاه آمادگی کامل دارد تا با محوریت دانشگاههای علوم پزشکی منطقه، مبادلات علمی، تبادل استاد و دانشجو، دورههای آموزشی تخصصی و پذیرش بیماران بینالملل را در چارچوب دیپلماسی سلامت به صورت عملیاتی دنبال کند.
حبیبی با اشاره به مهمترین مأموریتها و اولویتهای حوزه بهداشت و درمان و با تأکید بر لزوم توسعه طرح «شهر و روستای سالم» بیان کرد: اجرای این طرح نباید صرفاً به چند نقطه خاص یا اقدامات نمادین محدود شود، بلکه باید با گسترش هدفمند آن در تمامی ۱۴ شهرستان و روستاهای استان، گامی اساسی در جهت ارتقای بهداشت عمومی و در نتیجه کاهش هزینههای درمان مردم برداشته شود.
وی با اشاره به سرعت فزاینده تحولات علمی و لزوم استقرار فناوریهای نوین، بر بهروزرسانی مستمر تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی منطقه تاکید کرد و از مدیران دانشگاهها خواست مطالبه و تامین تجهیزات لبه فناوری را به صورت جدی و همزمان از وزارت بهداشت و مدیریت ارشد استان پیگیری کنند.
استاندار کرمانشاه نظارت مستمر بر وضعیت «ذخایر دارویی» را یک ضرورت حیاتی و راهبردی دانست و افزود: در شرایط کنونی و مواجهه کشور با تحریمها و بحرانهای مختلف، حفظ و ارتقای ذخایر دارویی نباید لحظهای مورد غفلت قرار گیرد؛ زیرا اگرچه جبران کاستیها در بسیاری از حوزهها ممکن است، اما هرگونه غافلگیری در تامین دارو تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
حبیبی اجرای دقیق، علمی و کامل طرح «پزشک خانواده» را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: مرحله آزمایشی این طرح در شهرستانها باید به نحوی مناسب مدیریت شود تا با کسب یک تجربه موفق، زمینه تعمیم همهجانبه آن به سراسر استان فراهم آید و از تکرار تجارب ناقص گذشته جلوگیری شود.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی دانشگاهها، خواستار آمادگی همهجانبه مجموعههای آموزش عالی علوم پزشکی برای استقبال شایسته از دانشجویان شد.
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