حمایت نچیروان بارزانی از کنترل سلاح توسط دولت عراق

رئیس اقلیم کردستان و رئیس پارلمان عراق در اربیل دیدار کردند و در این دیدار، نچیروان بارزانی حمایت خود را از کنترل سلاح توسط دولت اعلام کرد.

بە گزارش کردپرس بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان، روز پنجشنبە 10 سپتامبر 2026 نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق و هیأت همراه وی استقبال کرد.

محور اصلی این دیدار، وضعیت داخلی عراق بود و دو طرف بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که امنیت و ثبات عراق و اقلیم کردستان به یکدیگر پیوند خورده است.

نچیروان بارزانی همچنین حمایت اقلیم کردستان از نخست‌وزیر و دولت فدرال عراق و حل مسئله سلاح از طریق گفت‌وگو و تفاهم را مورد تأکید قرار داد؛ به‌گونه‌ای که تضمین شود سلاح تنها در اختیار دولت باشد.

اهمیت حل اختلافات میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی، تضمین حقوق و استحقاق‌های تمامی اقوام و گروه‌های عراق و همچنین موضوع بودجه اقلیم کردستان، در کنار آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن، از دیگر محورهای این دیدار بود.