به گزارش کردپرس، جلسه ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرزهای استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار و از ابلاغ مصوبات هیئت وزیران درباره مرز بازرگان خبر داده شد.



براساس این مصوبات، استاندار آذربایجان‌غربی به‌عنوان مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز بازرگان تعیین شده و تمامی واحدهای استانی دستگاه‌ها مکلف به اجرای تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب قوانین و مقررات هستند.



در میان این تصمیمات، تکمیل بزرگراه سه‌راهی ایواوغلی تا ورودی منطقه آزاد ماکو ظرف یک سال، تقویت مراکز پشتیبانی لجستیک، تأمین امنیت مسیر ناوگان، بهبود تجهیزات آشکارسازی و استمرار خدمات مرزی در زمان قطعی سامانه‌ها پیش‌بینی شده است.



همچنین تقویت فیبر نوری و برق اضطراری زیرساخت‌های ارتباطی و نظارتی، اتصال سامانه‌های گمرک و راهداری و تکمیل طرح جامع پایانه مرزی از دیگر محورهای این بسته اجرایی است.



این بسته همچنین مرز بازرگان را به سمت فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی تردد مرزنشینان و فعالان تجاری و رفع مشکلات سوخت ناوگان هدایت می‌کند.



در سطح بین‌المللی نیز کارگروهی به مسئولیت وزارت امور خارجه مأمور پیگیری مذاکرات با ترکیه برای افزایش تردد روزانه کامیون‌ها تا هزار دستگاه در روز تا پایان سال شده است.



مجموعه‌ای از اقدامات که می‌تواند با کاهش ایستایی، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ترانزیتی، بازرگان را بیش از گذشته به یک پیشران تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه‌ای تبدیل کند.





