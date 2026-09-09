کردپرس
استاندار: مرز بازرگان به موتور محرک توسعه کشور تبدیل می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۱۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار: مرز بازرگان به موتور محرک توسعه کشور تبدیل می‌شود

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت راهبردی مرز بازرگان گفت: با ابلاغ مصوبه ۱۵‌بندی هیئت وزیران برای ساماندهی و تسهیل مبادلات در این مرز، فصل تازه‌ای از تحول اقتصادی در استان آغاز شده و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر، این فرصت تاریخی را به نتیجه عملی تبدیل کنیم.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرزهای آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه راهبردی بازرگان، افزود: این منطقه صرفاً یک مرز عبوری نبوده و باید به یک قطب فعال اقتصادی و لجستیکی تبدیل شود تا آثار آن در آذربایجان‌غربی و در اقتصاد ملی نمایان شود.

او همچنین محور سه‌راهی ایواوغلی را «چهارراه توسعه استان» دانسته و خاطرنشان کرد: باید در سریع‌ترین زمان مشاور تخصصی برای بررسی جامع این محور به‌عنوان یک زیرساخت مهم ارتباطی و لجستیکی تعیین شود تا ظرفیت‌های آن در حوزه تجارت، ترانزیت و اقتصاد به‌صورت دقیق بررسی و عملیاتی شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت طرح توسعه مسیر ریلی مرند، ایواوغلی و چشمه ثریا نیز اشاره کرده و افزود: این مسیر در شبکه حمل‌ونقل شرق به غرب، ظرفیتی راهبردی برای اتصال کریدورهای بین‌المللی به کشور است و می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه پایدار منطقه تبدیل شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر بهره‌گیری حداکثری از مصوبه دولت درباره مرز بازرگان، اضافه کرد: اعضای ستاد باید ظرف یک هفته با مطالعه دقیق مصوبه، موارد تکمیلی و نکات باقی‌مانده را اعلام کنند تا با استفاده از اختیارات تفویض‌شده به معاون محترم رئیس‌جمهور، موضوعات مورد نیاز در دولت مطرح و در صورت تصویب، ابلاغ شود.

او در پایان با بیان اینکه بازرگان در مسیر یک تحول بزرگ قرار دارد، افزود: همه دستگاه‌ها باید مسئولیت خود را در این مقطع تاریخی بپذیرند و این تحول می‌تواند به گواهی روشن بر آینده‌ای تازه برای آذربایجان‌غربی و یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.


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