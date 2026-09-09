استاندار: مرز بازرگان به موتور محرک توسعه کشور تبدیل میشود
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ستاد توسعه فرصتهای اقتصادی مرزهای آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه راهبردی بازرگان، افزود: این منطقه صرفاً یک مرز عبوری نبوده و باید به یک قطب فعال اقتصادی و لجستیکی تبدیل شود تا آثار آن در آذربایجانغربی و در اقتصاد ملی نمایان شود.
او همچنین محور سهراهی ایواوغلی را «چهارراه توسعه استان» دانسته و خاطرنشان کرد: باید در سریعترین زمان مشاور تخصصی برای بررسی جامع این محور بهعنوان یک زیرساخت مهم ارتباطی و لجستیکی تعیین شود تا ظرفیتهای آن در حوزه تجارت، ترانزیت و اقتصاد بهصورت دقیق بررسی و عملیاتی شود.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت طرح توسعه مسیر ریلی مرند، ایواوغلی و چشمه ثریا نیز اشاره کرده و افزود: این مسیر در شبکه حملونقل شرق به غرب، ظرفیتی راهبردی برای اتصال کریدورهای بینالمللی به کشور است و میتواند به یکی از پیشرانهای توسعه پایدار منطقه تبدیل شود.
رحمانی همچنین با تأکید بر بهرهگیری حداکثری از مصوبه دولت درباره مرز بازرگان، اضافه کرد: اعضای ستاد باید ظرف یک هفته با مطالعه دقیق مصوبه، موارد تکمیلی و نکات باقیمانده را اعلام کنند تا با استفاده از اختیارات تفویضشده به معاون محترم رئیسجمهور، موضوعات مورد نیاز در دولت مطرح و در صورت تصویب، ابلاغ شود.
او در پایان با بیان اینکه بازرگان در مسیر یک تحول بزرگ قرار دارد، افزود: همه دستگاهها باید مسئولیت خود را در این مقطع تاریخی بپذیرند و این تحول میتواند به گواهی روشن بر آیندهای تازه برای آذربایجانغربی و یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
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