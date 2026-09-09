عضو KCK: خودمدیریتی ایزدیها و ادغام نیروهایشان در ارتش عراق ضروری است
به گزارش کردپرس، مصطفی قرسو، عضو شورای اجرایی کجک، در برنامهای ویژه از شبکه «میدیا خبر» گفت وضعیت شنگال و امنیت ایزدیها با آغاز روند صلح با ترکیه و تغییر روابط با حزب کارگران کردستان وارد مرحله جدیدی شده است.
او افزود عبدالله اوجالان نیز از مسئولان پکک خواسته است در شرایط جدید نقش مثبتی ایفا کنند. به گفته قرەسو، در چنین شرایطی، ایجاد نظام خودمدیریتی برای ایزدیها و ادغام نیروهای دفاعی آنان در چارچوب ارتش عراق بهعنوان یک نیروی بومی، «درستترین و هوشمندانهترین راهکار» است.
وی تأکید کرد این اقدام نهتنها به بغداد آسیب نمیزند، بلکه موجب تقویت و افزایش اقتدار دولت عراق خواهد شد.
قرەسو با اشاره به حمله داعش به شنگال گفت ارتش عراق و پیشمرگهها در جریان حمله داعش، شنگال را ترک کردند و نیروهای گریلا از مردم این منطقه محافظت کردند.
او افزود برای جلوگیری از تکرار چنین فجایع تاریخی، باید دیدگاههای ملیگرایانه افراطی کنار گذاشته شود و حق ایزدیها برای خودمدیریتی دموکراتیک به رسمیت شناخته و تثبیت شود.
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