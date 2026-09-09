دولت اقلیم کردستان حملات اخیر به عربستان سعودی را محکوم کرد

اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان حملات اخیر به چندین شهر و تأسیسات اقتصادی در عربستان سعودی را که به زخمی شدن شماری از غیرنظامیان، به‌ ویژه زنان و کودکان، منجر شده است، محکوم کرد.

به گزارش کردپرس، اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان با ابراز همبستگی با عربستان سعودی و مردم این کشور، هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی و هر را قاطعانه رد کرد و چنین اقداماتی را مغایر با ارزش‌های بشردوستانه دانست.

اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان در این بیانیه تأکید کرد که صلح و گفت‌وگو بهترین راه برای مقابله با بحران‌ها و درگیری‌ها است و هشدار داد که تداوم خشونت و تشدید تنش‌ها تنها به افزایش بی‌ثباتی در منطقه منجر می‌شود و پیامدهای منفی بر مردم و امنیت آنها خواهد داشت.

در همین حال، وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که حوثی‌ها صبح روز سه‌شنبه 2026/9/8 تأسیسات انرژی در جنوب این کشور را هدف قرار داده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، این حملات موجب وقوع آتش‌سوزی در چندین نقطه و توقف موقت فعالیت شماری از نیروگاه‌ها شده است.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی همچنین تأکید کرد که این کشور «حق مشروع» خود را برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم به‌ منظور دفاع از حاکمیت خود، حفاظت از پایتخت و زیرساخت‌ها و تأمین امنیت جمعیتش محفوظ می‌داند.