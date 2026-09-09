رفع موقتی مشکل آب دهگلان/تصفیه خانه دائمی باید ساخته شود

به گزارش کردپرس، قطعی آب دهگلان به دلیل مشکل پیش آمده در رنگ و بوی آن در حالی بعد از نزدیک به یک هفته تا حدودی رفع شد که همچنان ابهامات در خصوص وضعیت انتقال آب مبنی بر آلودگی و مشکلات فنی مورد بحث بود تا اینکه پس از انتشار گزارش کردپرس و اعتراضات مردمی، متولیان شرکت آب و نیرو شرایط بازدید از سد قوچم را برای خبرنگاران کردستان فراهم و توضیحاتی در خصوص وضعیت پیش آمده برای آب انتقالی را مطرح کردند.

در جریان این بازدید ابتدا خبرنگاران از اتاق شیرآلات مربوط به انتقال آب سد قوچم به دهگلان بازدید کردند و سپس به بازدید از پمپاژ سطح آب سد برای رفع مشکل پیش آمده پرداختند.

مشکل آب دهگلان رفع شد ...

معاون اجرایی سد قوچم در همین زمینه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه مشکل آب آلودگی میکروبی نبود و تنها در رنگ و بوی آن بود، از رفع مشکل و تزریق مجدد آب سد به مخازن آب شرب دهگلان خبر داد. «باتوجه به گرمای هوا در این موقع از سال این پدیده در عموم سدها پیش می آید. تشکیل لایه بندی حرارتی با گرم شدن دمای آب در سطح و سردی آبی که در اعماق کف دریاچه وجود دارد طبیعی است . در واقع آب سرد با چگالی بالاتر، پایین تر است و لایه وسط که واسط بین آب گرم و سرد است اجازه این اختلاط را نمی دهد و رفته رفته با کاهش دمای محیط این اختلاط شروع می شود و دلیل اصلی مشکل پیش آمده در همین لایه بندی حرارتی بود».

به گفته «نوید عفیفی» وضعیت کیفی آب به طور مرتب از طریق آزمایشگاه مستقر آبفا رصد شده و نشان گر این است که در روزهای آینده به وضعیت مطلوب قبل از این چند روز اخیر باز می گردیم و در حال حاضر ۲۸ میلیون مترمکعب آب با کیفیت در سد در دسترس بوده و از یکشنبه شب تزریق مستقیم آب مخزن به مخازن آب شرب دهگلان انجام شده و هیچ مشکلی به لحاظ کیفیت وجود ندارد.

او از ایجاد ایستگاه پمپاژ موقت برای رفع مشکل موجود خبر داد. «در چند روز آینده این اختلاط به صورت کامل تشدید و لایه بندی حرارتی از بین می رود و پمپاژی که به صورت موقت از سطح دریاچه انجام دادیم جمع آوری می شود».

«عفیفی» با اشاره به اینکه از اسفند ۱۴۰۳ انتقال آب شرب بهداشتی برای دهگلان از سد قوچم آغاز شده از کمبود اعتبارات و همچنین تزریق قطره چکانی اعتبارات انتقاد کرد. «در موافقت نامه انتقال آب شرب بهداشتی به قروه و دهگلان تا سال ۱۴۰۷ باید انجام شود اما تزریق قطره چکانی اعتبارات باعث شده که نتوانیم اجزای مختلف پروژه را برای ادامه به صورت هماهنگ باهم پیش ببریم».

معاون اجرایی سد قوچم همچنین این کمبود اعتبارات را برای ساخت تصفیه خانه متعارف برای پایاب سد قوچم که در موافقت نامه هم آمده، دانست و تصریح کرد که خاکبرداری و حفاری این تصفیه خانه انجام اما به دلیل کمبود اعتبارات پروژه متوقف شده است و باید چالش تزریق منابع را مدیریت کنیم تا بتوانیم ادامه کار را به درستی پیش ببریم.

«نوید عفیفی» در ادامه به ایجاد سکوی شناور برای مراحل بعدی انتقال آب به قروه اشاره کرد. «لوله گذاری دهگلان به قروه فعال شده و برای ادامه کار اگر بتوانیم قروه را هم در مدار بهره برداری با اجرای لوله گذاری داشته باشیم پیش بینی ایجاد یک سکوی شناور را در مخزن داریم که بتوانیم از لایه های بالایی برای مواقع اضطرار استفاده و ۴۰۰ تا ۴۵۰ لیتر را پمپاژ کنیم که هم بتوانیم کمبود آب شرب دهگلان را رفع و هم در واقع قروه را پوشش دهیم».

تأکید بر ساخت تصفیه خانه متعارف

در ادامه این نماینده مجری طرح بود که اهداف سد قوچم را در دو بخش شرب و کشاورزی عنوان کرد. «سد قوچم دو منظور را در دستور کار دارد یکی برای بخش شرب است و یکی هم برای بخش کشاورزی. آب سد قوچم از سد آزاد تأمین می شود یعنی ۸۰ کیلومتر از طریق سد آزاد پمپاژ و پشت سد قوچم قرار می گیرد و از این نقطه مسافتی حدود ۲۷ کیلومتر مسیر را طی می کند تا به دهگلان برسد و از دهگلان تا قروه هم حدود ۳۲ کیلومتر لوله گذاری است که حدود ۶ کیلومتر انجام شده و مابقی منتظر اعتبارات است«.

«محسن حیدری» هم درباره مشکلات پیش آمده در آب انتقالی دهگلان چنین گفت که «ما کلاً در سدها با وارونگی لایه بندی مواجه هستیم و به محض اینکه هوا مقداری خنک تر می شود این لایه بندی بهم می خورد و تا الآن بررسی های کارشناسی نشان می دهد که لایه پایینی حرکت کرده و به نظر می رسد مقداری درصد منگنز آب بالا رفته و همین در رنگ و بوی آب تأثیر گذاشته است».

او راه اندازی یک ایستگاه پمپاژ موقت از سطح بالایی آب که کیفیت خوبی دارد را از جمله اقدامات برای رفع مشکل پیش آمده دانست و با ابراز امیدواری از اینکه روند کیفیت به حد استاندارد برسد، تأکید کرد که «ما توانسته ایم درصد منگنز را در طول مسیر به کمتر از یک دهم حد استاندارد برسانیم و انتظار می رود در چند روز آینده به همان کیفیت سابق برگردیم و مشکل حل شود».

به گفته «حیدری» باید برای جلوگیری از تکرار این مشکل در ادامه روند انتقال یک ایستگاه پمپاژ دائمی راه اندازی کرد. «چون احتمال می دهیم که در سال های بعد هم چنین اتفاقی رخ دهد باید یک ایستگاه پمپاژ دائمی دقیقاً در بدنه سد نصب و راه اندازی شود و از پمپ های ثابت و قوی تری هم استفاده کنیم تا زمانی که آب به قروه می رسد حداقل با چنین مشکلی مواجه نشویم».

او از پایش مداوم آب سد جهت جلوگیری از آلودگی آن خبر داد. «ما مدام وضعیت آب را از سد آزاد تا پشت سد قوچم پایش خواهیم کرد تا از ورود آلاینده هایی که ممکن است کیفیت آب را تحت تأثیر قرار دهند جلوگیری کنیم. در حال حاضر در نبود تصفیه خانه متعارف کا یک فیلتر شنی در مسیر داریم اما تصفیه خانه شنی اقداماتی برای تأمین کیفیت موقت انجام می دهد و برای کیفیت دائمی حتما باید تصفیه خانه استاندارد ساخته شود که همین نیازمند اعتبار است».

مطابق سخنان «حیدری» تا راه اندازی تصفیه خانه متعارف از طریق دو مسیر یکی پمپاژ آب و دیگری آب های زیرزمینی آب با کیفیت به سیستم آب دهگلان پمپاژ خواهیم کرد.

نماینده مجری طرح انتقال آب سپس در پاسخ به این سؤال که برای فاضلاب روستاهای پایاب سد چه اقداماتی صورت گرفته؟ گفت که «اعتباری برای رفع مشکلات فاضلاب روستاهای پایاب سد دیده شده و طرح هایی در آینده برای رفع این مشکل اجرا خواهد شد».

«محسن حیدری» همچنین به این سؤال خبرنگار کردپرس مبنی بر اینکه چرا منتظر پایان ساخت تصفیه خانه متعارف نمانده و آبگیری انجام شده و همچنین چرا چاره اندیشی از قبل صورت نگرفته که به این مشکلات برخورد نکنند و مردم آسیب نبینند؟ چنین پاسخ داد که «محدودیت های مالی و شرایط سیاسی کشور همانند تحریم و جنگ باعث شده که تأمین مالی به مشکل بخورد ضمن اینکه ساخت تصفیه خانه و راه اندازی آن حدود دو سال طول می کشد و ضمن اینکه انتقال آب پایدار بوده و آب دو شهرستان را کامل تأمین می کند».

او از ذخیره اب پشت سد ازاد به میزان ۲۳۰ میلیون مترمکعب خبر داد و با بیان اینکه این میزان حتی بخشی از آب سنندج را هم تأمین می کند گفت که در حال ارتقای پمپاز از سد آزاد از ۳ متر مکعب به ۷ مترمکعب هستیم.

«حیدری» به پرسش مربوط به انتقال اب به خارج از استان هم پاسخ داد و تأکید کرد که «هیچ برنامه ای برای انتقال آب به خارج از استان کردستان نداریم ضمن اینکه هرنوع انتقال اب برای کشاورزی ممنوع بوده و برای شرب هم تا کنون برنامه انتقالی اعلام نشده است».

با توجه به آنچه گفته شد در این بین باید گفت نه انتقال آب راهکار اساسی برای رفع بحران آب است و نه هشدار مدام به مردم برای صرفه جویی، تا زمانی که برداشت از آبخوان ها به وفور وجود دارد و محصولات پرآب بر کشت می شوند و صنایع آب بر در منطقه می سازند و … مشکل بی آبی هرگز رفع نخواهد شد. تمامی این اقدامات انجام شده مسکنی هستند زودگذر نه دائمی.