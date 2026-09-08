سرویس جهان- می عبدالرحمان، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، درباره سرنوشت حقوق کردهای سوریه و نحوه عمل حکومت دمشق در قبال مطالبات آنان هشدار داد.

به گزارش کردپرس، رامی عبدالرحمان با اشاره به اظهارات اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، درباره حقوق کردها گفت بیم آن دارد که این وعده‌ها در نهایت به مجموعه‌ای محدود از حقوق نمادین و مدنی تقلیل یابد.

مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه اظهار کرد که ممکن است حقوق کردها تنها به شناسایی آنها و زبان کردی در قانون اساسی سوریه و همچنین به رسمیت شناختن حق آوارگان برای بازگشت به املاک و محل سکونت خود محدود شود.

عبدالرحمان با طرح این نگرانی، بر ضرورت توجه به ابعاد گسترده‌تر حقوق کردهای سوریه تأکید کرد؛ حقوقی که صرفاً به شناسایی هویتی یا بازگرداندن آوارگان به املاکشان محدود نمی‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع جایگاه کردهای سوریه و نحوه تضمین حقوق آنان در ساختار سیاسی جدید این کشور، همچنان یکی از مسائل اصلی مذاکرات میان دمشق و نمایندگان کردهاست.