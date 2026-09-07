کردپرس
کامران رحیمی سرپرست منطقه آزاد بانه ـ مریوان شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۴:۱۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کامران رحیمی سرپرست منطقه آزاد بانه ـ مریوان شد

سرویس کردستان - با حکم سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کامران رحیمی، عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان، به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.

به گزارش کرد پرس، این حکم با پیشنهاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و برای مدت چهار ماه صادر شده است.

در حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به کامران رحیمی آمده است: امید می رود ضمن هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، نسبت به انجام وظایف و ماموریت های محوله اقدام لازم را معمول دارید.

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