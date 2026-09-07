کردپرس
صندوق بیماران صعب العلاج مانع تحمیل هزینه های درمان به مردم می شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۱۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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صندوق بیماران صعب العلاج مانع تحمیل هزینه های درمان به مردم می شود

سرویس کردستان - مدیرکل بیمه سلامت کردستان با اشاره به افزایش هزینه های حوزه سلامت و شرایط نامناسب اقتصادی مردم، گفت: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج ظرفیت مناسبی برای حمایت از بیماران و جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین درمان به خانواده هاست.

به گزارش کرد پرس، انور اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در سفرهای دوره ای به شهرستان های استان، مشکلات حوزه سلامت با فرمانداران، مدیران شبکه و روسای بیمارستان ها بررسی می شود و موارد قابل حل در شهرستان پیگیری و مسائل نیازمند حمایت بیشتر به استان یا تهران منعکس خواهد شد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی دیدار امروز، موضوع بیماران صعب العلاج بود و مراجعه کنندگان می توانند از ظرفیت این صندوق برای کاهش هزینه های درمان استفاده کنند.

اسماعیلی گفت: حدود ۴۵ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که سهم کردستان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، معادل حدود ۷۰ درصد جمعیت استان، است.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان درباره صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز اظهار کرد: همه ایرانیان مشمول این صندوق هستند و حتی افرادی که بیمه پایه تأمین اجتماعی دارند، در صورت ابتلا به بیماری صعب العلاج می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

وی افزود: حدود ۲۸۰ بیماری تحت پوشش این صندوق قرار دارد و پس از ارائه مدارک و نشان دار شدن بیماری در سامانه، دیگر نیازی به ارائه مدارک کاغذی و مراجعه مکرر نیست و با کد ملی، وضعیت فرد در مراکز درمانی و بیمارستان ها مشخص می شود.

اسماعیلی بیان کرد: بیماران نشان دار علاوه بر مزایای بیمه پایه، از مزایای صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز برخوردار می شوند.

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