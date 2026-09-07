خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۷:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
اردوگاه سورداش در سلیمانیه هدف حمله سه پهپاد قرار گرفت
دستگاه امنیت اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد روز دوشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، اردوگاه سورداش در استان سلیمانیه با سه فروند پهپاد بمبگذاریشده هدف حمله قرار گرفته است.
به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دستگاه امنیت اقلیم، این حملات بین ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۰۵ بامداد و در مدت حدود ۲۰ دقیقه انجام شده و هیچ تلفات یا خسارت جانی در پی نداشته است.
اردوگاه سورداش محل استقرار اعضای حزب کُرد مخالف ایرانی «کومله زحمتکشان کردستان ایران» و خانوادههای آنان است.
این گروه اعلام کرده که در جریان این حمله شماری از خانهها و تأسیسات اردوگاه دچار آتشسوزی شدهاند.
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