اردوگاه سورداش در سلیمانیه هدف حمله سه پهپاد قرار گرفت

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دستگاه امنیت اقلیم، این حملات بین ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۰۵ بامداد و در مدت حدود ۲۰ دقیقه انجام شده و هیچ تلفات یا خسارت جانی در پی نداشته است.

اردوگاه سورداش محل استقرار اعضای حزب کُرد مخالف ایرانی «کومله زحمتکشان کردستان ایران» و خانواده‌های آنان است.

این گروه اعلام کرده که در جریان این حمله شماری از خانه‌ها و تأسیسات اردوگاه دچار آتش‌سوزی شده‌اند.