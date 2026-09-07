کتاب باید به محور زندگی خانواده ها بازگردد
به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، اظهار کرد: کتابخوانی در خون، پوست و ریشه مردم کردستان وجود دارد و این استان به دلیل برخورداری از شخصیت های برجسته در عرصه فرهنگ، هنر و ادب، استانی فرهنگی و هنری است.
وی افزود: هر کشور، استان، فرهنگ و قومیتی که از دانایی و آگاهی بیشتری برخوردار باشد، زمینه بیشتری برای دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن خواهد داشت.
ورمقانی با اشاره به فعالیت نویسندگان و مترجمان کردستانی گفت: شماری از آنان علاوه بر تألیف و انتشار آثار خود، منابع معتبر ادبی و فرهنگی کشور و جهان را به زبان کُردی ترجمه کرده اند که از جمله آنها می توان به «مثنوی» و «گلستان سعدی» اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام بیشتر مسئولان و مردم، فرهنگ کتابخوانی در خانواده ها و جامعه نهادینه شود و کتاب بار دیگر به یکی از محورهای اصلی زندگی مردم بازگردد.
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