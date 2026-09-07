کتاب باید به محور زندگی خانواده ها بازگردد

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز گفت: با وجود گسترش فضای مجازی و مشغله های روزمره، کتاب امروز تا حدودی در مظلومیت قرار گرفته، اما هیچ چیز نمی تواند جای کتاب را بگیرد و باید تلاش کنیم کتابخوانی دوباره به یکی از برنامه های ثابت خانواده ها تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، اظهار کرد: کتابخوانی در خون، پوست و ریشه مردم کردستان وجود دارد و این استان به دلیل برخورداری از شخصیت های برجسته در عرصه فرهنگ، هنر و ادب، استانی فرهنگی و هنری است.

وی افزود: هر کشور، استان، فرهنگ و قومیتی که از دانایی و آگاهی بیشتری برخوردار باشد، زمینه بیشتری برای دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن خواهد داشت.

ورمقانی با اشاره به فعالیت نویسندگان و مترجمان کردستانی گفت: شماری از آنان علاوه بر تألیف و انتشار آثار خود، منابع معتبر ادبی و فرهنگی کشور و جهان را به زبان کُردی ترجمه کرده اند که از جمله آنها می توان به «مثنوی» و «گلستان سعدی» اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام بیشتر مسئولان و مردم، فرهنگ کتابخوانی در خانواده ها و جامعه نهادینه شود و کتاب بار دیگر به یکی از محورهای اصلی زندگی مردم بازگردد.