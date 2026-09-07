عدالت فرهنگی با برگزاری نمایشگاه کتاب در استان ها دنبال می شود

سرویس کردستان - مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن امکان بهره مندی مردم سراسر کشور از ظرفیت های فرهنگی از رویکردهای مهم این وزارتخانه است و برگزاری نمایشگاه های کتاب در استان ها نیز در همین راستا انجام می شود.

به گزارش کرد پرس، ناصر افشارپور در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در سنندج، اظهار کرد: این نمایشگاه با پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همراهی ناشران کشور برگزار شده و امیدواریم مورد استقبال مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه کتاب در فرهنگ ایرانی و اسلامی، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیاز داریم و ایران فقط تهران نیست؛ شهرها و مراکز استان ها نیز باید به صورت عادلانه از فرصت های فرهنگی و امکانات حوزه کتاب و نشر برخوردار باشند.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این نمایشگاه تلاش شده حتی ناشرانی که امکان حضور مستقیم ندارند نیز بتوانند آثار خود را به مخاطبان عرضه کنند و مجموعه متنوعی از کتاب های کودک و نوجوان، بزرگسال، دینی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و ادبیات در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

افشارپور استقبال مردم را یکی از عوامل مهم موفقیت نمایشگاه دانست و از رسانه ها خواست در معرفی ظرفیت های این رویداد فرهنگی نقش فعال تری ایفا کنند.