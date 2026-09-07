عدالت فرهنگی با برگزاری نمایشگاه کتاب در استان ها دنبال می شود
به گزارش کرد پرس، ناصر افشارپور در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در سنندج، اظهار کرد: این نمایشگاه با پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همراهی ناشران کشور برگزار شده و امیدواریم مورد استقبال مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه کتاب در فرهنگ ایرانی و اسلامی، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیاز داریم و ایران فقط تهران نیست؛ شهرها و مراکز استان ها نیز باید به صورت عادلانه از فرصت های فرهنگی و امکانات حوزه کتاب و نشر برخوردار باشند.
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این نمایشگاه تلاش شده حتی ناشرانی که امکان حضور مستقیم ندارند نیز بتوانند آثار خود را به مخاطبان عرضه کنند و مجموعه متنوعی از کتاب های کودک و نوجوان، بزرگسال، دینی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و ادبیات در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.
افشارپور استقبال مردم را یکی از عوامل مهم موفقیت نمایشگاه دانست و از رسانه ها خواست در معرفی ظرفیت های این رویداد فرهنگی نقش فعال تری ایفا کنند.
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