دومین زمین لرزه در بوئین سفلی کردستان؛ زلزله ۴.۴ ریشتری ثبت شد

سرویس کردستان - دومین زمین لرزه در روزهای اخیر حوالی بوئین سفلی در استان کردستان به بزرگی ۴.۴ ریشتر بامداد دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ به وقوع پیوست.

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۲:۵۵:۴۵ روز دوشنبه ۱۶ شهریور در حوالی بوئین سفلی به ثبت رسید.

این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵.۹۱۵ درجه عرض شمالی و ۴۶.۰۸۳ درجه طول شرقی رخ داده است.

پیش از این نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۴:۴۴:۲۵ روز شنبه ۱۴ شهریور در حوالی بوئین سفلی ثبت شده بود.

تا زمان انتشار این خبر، گزارشی از خسارت های احتمالی ناشی از زمین لرزه ۴.۴ ریشتری اعلام نشده است.