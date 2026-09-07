دانش بنیان شدن صنایع کردستان با توسعه همکاری با پارک علم و فناوری

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: توسعه همکاری میان واحدهای صنعتی و معدنی با پارک علم و فناوری و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناورانه استان، زمینه دانش بنیان شدن صنایع، رفع پایدار مشکلات واحدهای تولیدی و ارتقای بهره وری و توان رقابتی آنها را فراهم می کند.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری کردستان اظهار کرد: سیاست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بر تسهیل گری استوار است و تمام توان خود را برای شناسایی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به کار گرفته ایم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه بیشتر است، حوزه آموزش و توانمندسازی واحدهای تولیدی است و باید متناسب با شرایط، ظرفیت ها و امکانات موجود، زمینه آموزش، بازاریابی و توسعه این واحدها فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر ضرورت توجه واحدهای صنعتی به تحقیق و توسعه، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان آشنایی کافی با ظرفیت های تحقیق و توسعه ندارند و در این زمینه، همکاری و تعامل بیشتر پارک علم و فناوری با دستگاه های اجرایی و واحدهای صنعتی ضروری است.

خلیقی ادامه داد: کردستان از نیروی انسانی توانمند در حوزه های مختلف برخوردار است و باید با ایجاد ارتباط میان این ظرفیت علمی و واحدهای تولیدی، زمینه استفاده از دانش و فناوری برای ارتقای بهره وری، توسعه محصولات و افزایش توان رقابتی واحدهای صنعتی فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنعتی استان اظهار کرد: یک هزار و ۱۰ واحد صنعتی در کردستان وجود دارد که از این تعداد ۷۶۸ واحد فعال هستند و این ظرفیت می تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و فناورانه باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین به اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی اشاره کرد و افزود: در این طرح، مشکلات واحدهای صنعتی شناسایی و احصا شد و برای رفع بخشی از این مشکلات نیز در جریان سفر رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، مصوبات لازم اخذ شد.

خلیقی بیان کرد: برای حل پایدار مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی و پارک علم و فناوری بیشتر استفاده کرد و تعامل میان این مجموعه ها را توسعه داد.