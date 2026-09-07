کردپرس
۶ حساب جعلی برای تهدید و انتشار تصاویر خصوصی؛ متهم در گرمیان بازداشت شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۵:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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۶ حساب جعلی برای تهدید و انتشار تصاویر خصوصی؛ متهم در گرمیان بازداشت شد

پلیس گرمیان از بازداشت فردی ۲۱ ساله خبر داد که با استفاده از چندین حساب کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را تهدید می‌کرد.

به گزارش کردپرس، در ادامه عملیات‌های بخش مبارزه با جرایم پلیس گرمیان برای بازداشت افرادی که در شبکه‌های اجتماعی شهروندان را تهدید می‌کنند، نیروهای این بخش موفق شدند فردی به نام «ا.د»، ۲۱ ساله و ساکن شهر کلار را به اتهام سوءاستفاده از ابزارهای ارتباطی و تهدید به انتشار تصاویر و ویدئوهای زنان بازداشت کنند.

بر اساس اعلام پلیس، پس از بازجویی از متهم و بررسی تلفن همراه وی مشخص شد که او از شش حساب کاربری در تیک‌تاک و اسنپ‌چت با هدف تهدید افراد و انتشار تصاویر و ویدئوهای خصوصی زنان استفاده کرده است.

این متهم هم‌اکنون بر اساس ماده ۲ قانون سوءاستفاده از تلفن همراه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده‌ای برای وی تشکیل شده و تحقیقات درباره این موضوع همچنان ادامه دارد.

پلیس گرمیان اعلام کرد متهم از طریق این حساب‌ها افرادی را که تصاویرشان در حساب‌های مذکور قرار داشته، تهدید کرده است.

پلیس از افرادی که از این متهم شکایتی دارند خواست برای ثبت شکایت به بخش مبارزه با جرایم پلیس گرمیان مراجعه کنند.

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