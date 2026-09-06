کردپرس
آیدن معروف: اربیل کانون همزیستی و رنگارنگی همه اقوام و ادیان است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۹:۲۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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آیدن معروف: اربیل کانون همزیستی و رنگارنگی همه اقوام و ادیان است

آیدن معروف، وزیر امور اقلیت‌ها در دولت اقلیم کردستان، با تأکید بر پیشینه تاریخی اربیل در همزیستی اقوام و ادیان مختلف، گفت این تنوع نه‌تنها عامل تمایز، بلکه یکی از مهم‌ترین منابع قدرت و غنای جامعه کردستان است.

به گزارش کردپرس، آیدن معروف، وزیر اقلیم کردستان در امور اقلیت‌ها، در بیانیه‌ای تأکید کرد که اربیل در طول تاریخ به‌عنوان نمادی از برادری، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و پیروان ادیان مختلف شناخته شده است.

او اظهار کرد که همه اقوام و گروه‌های دینی در اربیل در چارچوب همزیستی، با احترام و هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این وضعیت مایه افتخار بزرگی برای اقلیم کردستان است.

آیدن معروف افزود که این تنوع قومی و دینی نه‌تنها نقطه تمایز اربیل و کردستان محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگ‌ترین منابع قدرت، غنا و زیبایی جامعه کردستان است.

وزیر اقلیم در امور اقلیت‌ها همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای حفاظت و تعمیق فرهنگ همزیستی میان اقوام و ادیان مختلف تأکید کرد.

او در پایان از اقوام اصیل اربیل و تمامی شهروندانی که همواره در حفظ آرامش و زیبایی این شهر نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و خواستار تلاش همگانی برای حفظ این فرهنگ و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آینده شد.

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