تایمز لندن: ترفند صدها کرد عراقی برای دریافت پناهندگی در انگلیس
به گزارش کردپرس، یک افشاگر در وزارت کشور انگلیس مدعی شده است که بخش قابل توجهی از درخواستهای پناهندگی در این کشور با ادعاهای ساختگی یا روایتهای از پیش آمادهشده همراه است و صدها متقاضی کرد عراقی نیز از جمله افرادی هستند که به گفته او، از الگوهای مشابه برای پیشبرد پروندههای خود استفاده کردهاند.
به گزارش روزنامه تایمز لندن، مقام وزارت کشور انگلیس که با نام مستعار «J» معرفی شده و سالها بهعنوان تصمیمگیرنده در پروندههای پناهندگی فعالیت کرده است، مدعی شده که در برخی پروندهها متقاضیان از «یک متن یا روایت یکسان» استفاده میکنند؛ روشی که او و همکارانش آن را «پروندههای بستهای» مینامند.
این مقام ناشناس در تشریح نمونههایی که با آنها مواجه شده، به صدها متقاضی کرد عراقی اشاره کرده است که در پروندههای خود مدعی داشتن رابطه با دختر یکی از بلندپایه ترین مقامات در اقلیم کردستان عراق شدهاند.
او همچنین از نمونههای مشابه در میان متقاضیان پاکستانی و بنگلادشی سخن گفته و مدعی شده است که در برخی پروندهها، افراد روایتهایی تقریباً مشابه را تکرار میکنند، بدون آنکه بتوانند جزئیات کافی برای اثبات ادعاهای خود ارائه دهند.
به گفته این افشاگر، روند بررسی درخواستهای پناهندگی در انگلیس به گونهای است که فاصله میان مرحله غربالگری و مصاحبه اصلی به برخی متقاضیان فرصت میدهد تا شواهد و روایت خود را آماده کنند. او همچنین از فرهنگ اداری حاکم بر وزارت کشور انتقاد کرده و گفته است که به کارکنان توصیه میشود متقاضیان پناهندگی را «مشتری» خطاب کنند.
این مقام وزارت کشور در اظهاراتی بسیار شدید، مدعی شده است که «در بهترین حالت یک درصد» از متقاضیان پناهندگی واجد شرایط واقعی هستند و تقریباً هیچ بخشی از نظام پناهندگی آنگونه که باید کار نمیکند. با این حال، این ادعا یک ارزیابی شخصی از سوی یک مقام ناشناس است و به معنای تأیید رسمی چنین آماری از سوی دولت انگلیس نیست.
آمار رسمی منتشرشده درباره تصمیمهای پناهندگی نیز نشان میدهد که نرخ اعطای حمایت پناهندگی در انگلیس کاهش یافته است. بر اساس ارقام مورد استناد گزارش، در سال منتهی به ژوئن، از مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۹۴ مورد بررسی اولیه، برای ۴۲ هزار و ۳۹۴ نفر پناهندگی اعطا شده که معادل حدود ۳۸ درصد است. این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۷ درصد بود.
وزارت کشور انگلیس در واکنش به این اظهارات اعلام کرده است که درباره «گزارشهای ناشناس» اظهارنظر نمیکند، اما تأکید کرده است که برای بررسی اعتبار ادعاهای متقاضیان و شناسایی درخواستهای متقلبانه، فرآیندهای نظارتی و کنترلی «مستحکمی» در اختیار دارد.
طرح ادعای استفاده از روایتهای مشابه در پروندههای پناهندگی، در شرایطی مطرح شده است که دولت انگلیس در سالهای اخیر تحت فشار فزایندهای برای مقابله با ورود مهاجران از مسیر کانال مانش و شبکههای قاچاق انسان قرار داشته است. در این میان، پروندههای پناهندگی اتباع کشورهای مختلف، از جمله عراق، پاکستان و بنگلادش، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز سیاست مهاجرتی انگلیس تبدیل شده است.
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