خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۵:۲۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تأکید نخستوزیر عراق بر اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی
دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق اعلام کرد علی زیدی بر توسعه نظامهای مالیاتی و گمرکی و الکترونیکیکردن فرایندها با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی تأکید کرده است.
به گزارش کردپرس، دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق اعلام کرد علی زیدی در دیدار با هیأتی از دفتر سیاسی «اشراقه کانون» و فراکسیون این جریان در پارلمان عراق، بر اهمیت توجه دولت به توسعه نظامهای مالیاتی و گمرکی تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، این اقدامات از طریق الکترونیکیکردن فرایندها، بهروزرسانی سازوکارهای کاری و اجرای سازوکار کسر پیشاپیش از ابتدای اکتبر آینده انجام خواهد شد و هدف از آن، تقویت کارآمدی مدیریت مالی و افزایش سطح درآمدهای غیرنفتی است.
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