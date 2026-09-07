کردپرس
تأکید نخست‌وزیر عراق بر اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۵:۲۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تأکید نخست‌وزیر عراق بر اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی

دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد علی زیدی بر توسعه نظام‌های مالیاتی و گمرکی و الکترونیکی‌کردن فرایندها با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی تأکید کرده است.

به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد علی زیدی در دیدار با هیأتی از دفتر سیاسی «اشراقه کانون» و فراکسیون این جریان در پارلمان عراق، بر اهمیت توجه دولت به توسعه نظام‌های مالیاتی و گمرکی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدامات از طریق الکترونیکی‌کردن فرایندها، به‌روزرسانی سازوکارهای کاری و اجرای سازوکار کسر پیشاپیش از ابتدای اکتبر آینده انجام خواهد شد و هدف از آن، تقویت کارآمدی مدیریت مالی و افزایش سطح درآمدهای غیرنفتی است.

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