به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد علی زیدی در دیدار با هیأتی از دفتر سیاسی «اشراقه کانون» و فراکسیون این جریان در پارلمان عراق، بر اهمیت توجه دولت به توسعه نظام‌های مالیاتی و گمرکی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدامات از طریق الکترونیکی‌کردن فرایندها، به‌روزرسانی سازوکارهای کاری و اجرای سازوکار کسر پیشاپیش از ابتدای اکتبر آینده انجام خواهد شد و هدف از آن، تقویت کارآمدی مدیریت مالی و افزایش سطح درآمدهای غیرنفتی است.