او دلیل اصلی این وضعیت را مشکلات موجود در بانک‌ها و کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی عنوان کرد.

تائی گفت بر اساس برآوردها، بیش از ۹۰ هزار میلیارد دینار در خانه‌های شهروندان نگهداری می‌شود، در حالی که مجموع پول چاپ‌شده عراق حدود ۱۲۰ هزار میلیارد دینار است؛ به این معنا که نزدیک به ۸۰ درصد پول چاپ‌شده از چرخه اقتصادی خارج است.

رئیس سندیکای صرافی‌های عراق همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت تلاش‌هایی برای حل مشکل کمبود نقدینگی در جریان است، اما تنش‌های منطقه‌ای و درگیری میان ایران و آمریکا نیز به‌طور مستقیم بر وضعیت نقدینگی عراق تأثیر گذاشته است.

او درباره کاهش صادرات نفت و تأثیر آن بر درآمدهای عراق نیز گفت این کشور طی شش ماه گذشته با کاهش صادرات نفت مواجه بوده و پیش‌بینی می‌کند آثار این وضعیت در شش ماه آینده نیز در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بر درآمدهای کشور باقی بماند. به گفته تائی، برای بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، عراق به حدود یک سال زمان نیاز دارد.

تائی درباره وضعیت بازار ارز عراق نیز اظهار کرد بازار در حال حاضر با نوعی رکود و توقف مواجه است و ارزش دینار در برابر دلار تنها تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود، بلکه تصمیم‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز بر آن تأثیرگذار است.

رئیس سندیکای صرافی‌های عراق در پایان تأکید کرد روند ارسال دلار از آمریکا به عراق همچنان ادامه دارد و این موضوع برای اقتصاد عراق مثبت است.