دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در سنندج گشایش یافت/عرضه ۲۰ هزار عنوان کتاب

سرویس کردستان - دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه با حضور ۳۰۰ ناشر داخلی و ناشرانی از اقلیم کردستان و با عرضه بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب در قالب ۹۰ هزار جلد، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سنندج گشایش یافت.

به گزارش کرد پرس، این نمایشگاه که تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برپاست، امسال با رویکردی متفاوت و با هدف تبدیل شدن به بستری برای گفت وگوهای علمی، آموزشی و فرهنگی برگزار می شود و علاوه بر عرضه کتاب، مجموعه ای از نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی و برنامه های فرهنگی و هنری را دربرمی گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در آیین افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر نقش کتاب در رشد و توسعه جوامع، گفت: رشد و توسعه تمدن ها ریشه در بالندگی فکر، اندیشه و فرهنگ یک جامعه دارد و بدون ترویج و تعمیق فرهنگ کتابخوانی، دستیابی به توسعه تمدنی امکان پذیر نخواهد بود.

علی اصغر دریایی با بیان اینکه کتاب یکی از مهم ترین ابزارهای انتقال فرهنگ به نسل های مختلف است، افزود: کتاب همواره منبع پیشرفت های چشمگیر در جوامع بشری بوده و با وجود ظهور ابزارهای نوین ارتباطی، همچنان یکی از معتبرترین منابع علم و دانایی به شمار می رود.

وی با اشاره به کمرنگ شدن جایگاه کتاب در سبد خانوار و افزایش استفاده از فضای مجازی، بر ضرورت ترویج فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و تقویت جایگاه مطالعه در جامعه تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به حضور ۳۰۰ ناشر داخلی و ناشرانی از اقلیم کردستان در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، اظهار کرد: این دوره از نمایشگاه با عرضه ۲۰ هزار عنوان کتاب و ۹۰ هزار جلد اثر، پذیرای علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.

دریایی حضور ناشران اقلیم کردستان در کنار ناشران استان و سایر مجموعه های نشر کشور را از ویژگی های برجسته این دوره عنوان کرد و ادامه داد: این حضور، بیانگر اهمیت نمایشگاه کتاب کردستان در سطح منطقه و ظرفیت آن برای ایجاد ارتباط و تعامل میان فعالان حوزه نشر و فرهنگ است.

هر روز نمایشگاه به یک شهرستان اختصاص دارد

رئیس ستاد برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان همچنین از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت شهرستان های مختلف استان خبر داد و بیان کرد: در راستای معرفی ظرفیت های فرهنگی مناطق مختلف، هر روز نمایشگاه به یکی از شهرستان های استان اختصاص یافته است.

بر اساس جدول برنامه های نمایشگاه، دوشنبه ۱۶ شهریور مراسم افتتاحیه برگزار می شود و در ادامه، نشست ادبی و عصر شعر و برنامه های انجمن ادبی در کنار نشست های علمی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

سه شنبه ۱۷ شهریور برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان سروآباد، چهارشنبه ۱۸ شهریور برنامه های شهرستان کامیاران و پنجشنبه ۱۹ شهریور برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان های سقز و بانه برگزار خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۲۰ شهریور برنامه های فرهنگی و هنری مریوان، روز شنبه ۲۱ شهریور برنامه های دیواندره و بیجار و در روز پایانی، یکشنبه ۲۲ شهریور، برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان های قروه و دهگلان اجرا می شود.

نشست های علمی و کارگاه های آموزشی در کنار نمایش کتاب

دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان امسال تنها به عرضه آثار مکتوب محدود نشده و بخش قابل توجهی از برنامه های آن به فعالیت های علمی و آموزشی اختصاص یافته است.

بر اساس برنامه اعلام شده، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان ها اجرا می شود، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ کارگاه ها و نشست های آموزشی برگزار خواهد شد و در فاصله ۱۸:۳۰ تا ۲۰ نیز نشست های علمی و ادبی در نظر گرفته شده است.

از جمله برنامه های پیش بینی شده می توان به نشست علمی با موضوع شهر سنندج؛ شهر خلاق موسیقی، نشست «پدیده والد-معلمی در آموزش مجازی» و اهمیت زبان مادری در یادگیری و تربیت کودکان، نشست ادبی و شب شعر انجمن ادبی قلم هورامان، نشست علمی جامعه شناسی خواندن و تجربه زیسته در جهان معاصر، نشست علمی «کتاب، اقتصاد، سینما» و نشست علمی سلامت محور درباره سلامت فراتر از پزشکی و تعریف مفهوم اجتماعی سلامت اشاره کرد.

همچنین کارگاه های ترویج کتابخوانی، داستان نویسی، تصویرسازی کتاب و عصر شعر پایداری از دیگر برنامه های جانبی این رویداد فرهنگی است.

دریایی در ادامه از پیش بینی برنامه هایی در حوزه ترویج فرهنگ پایداری خبر داد و یادآور شد: در جریان نمایشگاه از کتاب های جدید این حوزه رونمایی می شود و هر روز نیز یاد و نام شهدای گرانقدر رمضان گرامی داشته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان بتواند گامی مؤثر در نهادینه سازی فرهنگ مطالعه، تقویت گفت وگوهای علمی و فرهنگی و بازگرداندن کتاب به جایگاه شایسته خود در سبد خانوار باشد.

دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان از ۱۶ تا ۲۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سنندج برپاست و علاقه مندان می توانند در کنار خرید و مشاهده آثار ناشران، از برنامه های علمی، آموزشی، ادبی و فرهنگی آن نیز بهره مند شوند.