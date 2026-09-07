۳۰۰ پرستار کردستانی در اعتراض به مشکلات معیشتی و پرداختی تجمع کردند

سرویس کردستان - بیش از ۳۰۰ نفر از پرستاران و کادر درمان استان کردستان روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در اعتراض به مشکلات معیشتی، وضعیت پرداخت ها و نحوه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مقابل ساختمان استانداری این استان تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات صنفی خود شدند.

به گزارش کرد پرس، تجمع کنندگان از ساعت ۱۰ صبح مقابل استانداری کردستان حضور یافتند و با سردادن شعارهایی از جمله «مسئول بی کفایت استعفا، استعفا» و «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود و بی توجهی به مطالباتشان اعلام کردند.

پس از رایزنی و هماهنگی های انجام شده، معترضان به یکی از سالن های استانداری هدایت شدند و نشستی با حضور آرش لهونی استاندار کردستان، شعله شاه غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جمعی از مسئولان استانی، اعضای هیات مدیره نظام پرستاری سنندج و نمایندگان پرستاران برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان و شماری از پرستاران به بیان مستقیم مشکلات و مطالبات خود پرداختند و مهم ترین دغدغه های صنفی، معیشتی و شغلی آنان مطرح شد.

حقوق و مزایا؛ متناسب با حجم کار نیست

یکی از مهم ترین مطالبات پرستاران، ناکافی بودن حقوق و مزایا و نبود تناسب میان دریافتی آنان با حجم کار و مسئولیت های سنگین حرفه پرستاری عنوان شد.

پرستاران همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی استان، خواستار افزایش ظرفیت های استخدامی و جذب نیروی کافی برای مراکز درمانی شدند تا فشار ناشی از کمبود نیرو و حجم بالای کار کاهش یابد.

عدم شفافیت در پرداخت ها و ابهام در نحوه محاسبه دریافتی ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد اعتراض پرستاران قرار گرفت.

اعتراض به اختلاف تعرفه های پرستاری و پزشکی

تجمع کنندگان همچنین نسبت به اختلاف فاحش میان تعرفه های پرستاری و پزشکی اعتراض کردند و گفتند این اختلاف در برخی موارد به بیش از ۱۰۰ برابر می رسد.

پایین بودن حق مسکن، حق لباس و سایر مزایا و همچنین پرداخت نشدن این مطالبات برای بیش از دو سال، از دیگر مواردی بود که پرستاران در این نشست مطرح کردند.

تأخیر در پرداخت اضافه کار پرستاران نیز از جمله مطالبات مطرح شده بود و معترضان خواستار تعیین تکلیف و پرداخت به موقع این بخش از مطالبات خود شدند.

انتقاد از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بخش دیگری از سخنان پرستاران به نحوه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کردستان اختصاص داشت. آنان ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد مدیریت دانشگاه، نسبت به عملکرد رئیس دانشگاه و معاونان نیز انتقاد کردند.

در جریان این نشست، یکی از پرستاران به صورت مستقیم خواستار استعفای شعله شاه غیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شد؛ درخواستی که با استقبال گسترده و تشویق سایر پرستاران حاضر در جلسه همراه شد.

شاه غیبی نیز در این نشست ضمن دفاع از عملکرد خود، در برخی موارد قول اصلاح و پیگیری موضوعات مطرح شده از سوی پرستاران را داد.

استاندار کردستان: نمی توانم وعده ای خارج از شرح وظایفم بدهم

در ادامه این نشست، آرش لهونی، استاندار کردستان، در میان پرستاران حاضر شد و به صورت مستقیم شنونده دغدغه ها و مطالبات آنان بود.

استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت جایگاه کادر درمان و تقدیر از تلاش های شبانه روزی آنان در بحران ها، درباره مطالبات مطرح شده توضیح داد که برخی از این مسائل، از جمله پایین بودن حقوق، ماهیت کشوری دارد و وی این موضوعات را به دولت منعکس خواهد کرد.

لهونی همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات خود در برخی موضوعات گفت: «نمی توانم قولی که در شرح وظایف من نیست بدهم».

وی در عین حال بر لزوم شفافیت در برخی موارد تأکید و دستورهایی برای شفاف سازی مسائل مطرح شده صادر کرد.

استاندار کردستان همچنین در خصوص موضوع مسکن و مطالبات بیمه ای قول داد پیگیری های لازم برای کاهش مطالبات و افزایش رضایتمندی کادر درمان انجام شود.

این تجمع که حدود دو ساعت به طول انجامید، در نهایت پس از برگزاری نشست با مسئولان استانی و ارائه قول هایی برای پیگیری مطالبات، به صورت مسالمت آمیز پایان یافت.